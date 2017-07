Ocada - Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie

(fair-NEWS)

Die Online-Heilpraktikerschule Ocada hat eine neue und einzigartigeOnline-Lernplattform veröffentlicht. Hier können sich Teilnehmer intensiv, sowie zeitlich und örtlichunabhängig auf die Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie nach demHeilpraktikergesetz vorbereiten.Die Gründer von Ocada haben über 10 Jahre Erfahrung in der Prüfungsvorbereitung vonHeilpraktikern für Psychotherapie und in dieser Zeit unzählige Menschen erfolgreich auf ihrePrüfung vor dem Gesundheitsamt vorbereitet und ihnen zur staatlichen Heilerlaubnis verholfen.Volker Schmidt, Inhaber von Ocada und selbst Heilpraktiker für Psychotherapie sagt: "Aufgrunddes hohen Prüfungsniveaus, ist eine zielgerichtete und prüfungsorientierte Ausbildungunerlässlich. Wir haben unsere Onlineausbildung über viele Jahre entwickelt und immer weiteroptimiert. Hier werden die künftigen Heilpraktiker für Psychotherapie gezielt und systematisch aufdie amtsärztliche Überprüfung vorbereitet. Unser Konzept ist in seiner Art absolut einzigartig undermöglicht ein ganzheitliches Lernen - direkt von zu Hause aus und steht nicht in Konflikt zuFamilie und Beruf. Den Teilnehmern stehen alle nötigen Lerninhalte und spezielle, von unsentwickelte, Lernhilfen zur Verfügung. Das ist wohl der bequemste, beste und sicherste Weg, diestaatliche Anerkennung als Heilpraktiker für Psychotherapie zu erlangen. Jeder bestimmt selbst,wann er lernt und in welchem Tempo! Besonders wichtig ist uns aber auch, dass niemand mitseinen Fragen und Sorgen alleine gelassen und von uns direkt unterstützt wird".Das Heilpraktikergesetz (1939) bietet die Möglichkeit, auch ohne Studium im Bereich derPsychotherapie tätig zu werden. Die staatliche Heilerlaubnis berechtigt dazu, eine Praxis fürPsychotherapie zu führen und mit allen anerkannten psychotherapeutischen Therapiemethoden zuarbeiten. Um die Heilerlaubnis zur Ausübung der Psychotherapie auf der Basis desHeilpraktikergesetzes zu erlangen, wird eine amtsärztliche Überprüfung vorgenommen. Diesefindet zweimal im Jahr statt (in der Regel am dritten Mittwoch im März und am zweiten Mittwoch imOktober). Die amtsärztliche Überprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichenTeil.Die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie dauert bei Ocada sechs Monate und kannjederzeit begonnen werden. In den ersten vier bis fünf Monaten wird den Teilnehmern neuerLernstoff in übersichtlichen und aufeinander aufbauenden Lektionen mit lehrreichen Videos unddaran gekoppelten Skripten vermittelt. Zur Vertiefung des Wissens stehen vielfältigeLernmaterialien und Lernhilfen zur Verfügung. Neben Lernkarten, einem Online-Lexikon fürFachbegriffe und einem Online-Prüfungsfragen-Trainer, sind auch Protokolle von früherenmündlichen Prüfungen bei verschiedensten Gesundheitsämtern hinterlegt. Die Lernunterlagenkönnen heruntergeladen, ausgedruckt oder als PDF auf allen Geräten verwendet werden. Somit istsichergestellt, dass sowohl online, als auch offline gelernt werden kann. Zudem gibt es ein Online-Notizbuch und die Möglichkeit häufige Fragen anderer Teilnehmer anzuschauen und dieentsprechenden Antworten direkt einzusehen. Natürlich können Kursteilnehmer auch eigeneFragen stellen, die von Ocada schnell und kompetent beantwortet werden. Die gesamtePrüfungsvorbereitung ist bei Ocada so umfangreich und einfach gestaltet, dass die Teilnehmer inder Regel keine zusätzlichen Lernmaterialien benötigen oder kaufen müssen.Wer das Ocada-Lernportal erst einmal testen möchte, kann sich zu einer kostenlosen Testlektionanmelden - einfach unter www.ocada.de registrieren und schon kann es losgehen.Die Kosten für den sechsmonatigen Kurs betragen 139,- Euro pro Monat. Bezahlt werden kannmonatlich oder einmalig (789,- Euro, Ersparnis von 45,- Euro gegenüber der monatlichen Zahlung)im Lastschriftverfahren, per Paypal oder mit Kreditkarte. Eine kostengünstige monatlicheVerlängerung des Kurses ist ein Jahr lang möglich. Der Kurs selber, sowie eine gewählteVerlängerung ist frei von jeder Abo-Verpflichtung und läuft zum Ende automatisch aus.Weitere Infos unter: https:/ / www.ocada.de



Bildinformation: Ocada – das neue Online-Lernportal für die Ausbildung und Prüfungsvorbereitung zum Heilpraktiker für