Afrika ganz traditionell entdecken

Johannesburg, Juli 2017: Wilderness Safaris, das führende Ökosafariunternehmen im südlichen Afrika und zugleich Umweltschutzorganisation, bietet immer wieder unvergessliche Erfahrungen in den abgeschiedensten Regionen des südlichen Kontinents an. Im Rahmen des umfangreichen Angebots können Gäste auch auf ursprüngliche Weise die Landschaft Afrikas erkunden. Mehrtägige Walking Safari Expeditionen in Simbabwe, einzigartige Wander-Erlebnisse in den riesigen roten Sanddünen des Sossusvlei in Namibia oder das Okavango Delta in Botswana im traditionellen Einbaumboot erleben – Safaribegeisterte werden hier selbst aktiv und können das Land unter den Füßen spüren.Simbabwes Natur und Tierwelt zu Fuß erkundenIn Simbabwe können Gäste bei einer authentischen, mehrtägigen Walking Safari Afrika entdecken. Die Artenvielfalt der Linkwasha Privatkonzession, die die höchste Dichte von Säugetieren im Hwange Nationalpark verzeichnet, bietet unvergessliche Beobachtungen aus nächster Nähe. Die Nächte verbringen die Abenteurer in Kuppelzelten mit Zugang zu Aussichtsplattformen, die ein wahrhaft nostalgisches Safarigefühl vermitteln und die authentische Explorations Tour abrunden. Für Gäste, die keine mehrtägige Tour machen, aber trotzdem nicht auf eine Safari zu Fuß verzichten wollen, ist das Rhino Tracking im sambischen Toka Leya Camp eine willkommene Alternative. Dank dem 24-stündigen Monitoring der Nashörner wissen die Scouts des Department of National Parks and Wildlife (DNPW), wo sich die Tiere gerade aufhalten und Gäste können die Tiere aus nächster Nähe beobachten.Im Einbaumboot durch die FlussauenDie Okavango Channels und Plains laden Gäste ein, Botswana zu Land, Wasser und in der Luft zu erkunden. Zu den angebotenen Aktivitäten zählen Walks, Game Drives bei Tag und Nacht und Flüge über das Delta. Gäste haben im Rahmen dieses Programms exklusiven Zugang zu zwei Naturschutzgebieten. Während die Walks ein außergewöhnliches Erlebnis sind, um auf ursprüngliche Weise in die afrikanische Natur einzutauchen, ermöglichen Game Drives, längere Distanzen zurückzulegen. Besonders die Fahrten im Mokoro – dem traditionellen Einbaumboot – sind eine authentische Art, Botswana auf den Spuren der Vorfahren zu entdecken. Während Gäste morgens bei Sonnenaufgang durch die ruhigen Wasserstraßen gleiten, ziehen abends beim Game Drive auch schon einmal hunderte Büffel vorbei.Über die Dünen NamibiasAbgelegene Naturhighlights warten auf Abenteuerlustige auch in Namibia. Bei der Desert Dune Safari können Gäste die riesigen roten Sanddünen des Sossusvlei auf einer Wanderung erklimmen. An der Spitze der Dünen liegt die Schönheit des Landes den Safarigängern wahrlich zu Füßen. Auch in der Nacht muss nicht auf die grenzenlose Natur verzichtet werden. Geschützt auf dem Dach des eigenen Zeltes, können Gäste beim Sleep-out unter dem freien Sternenhimmel den Geräuschen der Wüste lauschen. Weiter geht es Richtung Hoanib Skeleton Coast Camp, unweit dessen ein ausgetrocknetes Flussbett die besondere Wüsten-Tierwelt von Elefanten über Giraffen bis zu den außergewöhnlichen Wüstenlöwen offenbart. Besonderes Highlight dieser Tour ist ein Flug von Sossusvlei nach Swakopmund – je nach Wetterlage, der Gästen die Vielfalt des Landes vor Augen führt: Von bergiger, karger und zerklüfteter Szenerie bis hin zu den Sanddünen, die spektakulär im Ozean auslaufen.



Bildinformation: Wilderness Safaris Namibia_Dünenwanderung im Sossusvlei