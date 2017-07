Die Zukunft des Verkaufs: Drei Schlüsselbereiche, die Führungskräfte meistern müssen, um Erfolg zu garantieren

(fair-NEWS)

London, Amberg, Düsseldorf, Juli 2017Die Bereiche Verkauf und Service in der Industrie befinden sich in einem beständigen, tiefgreifenden Wandel. Kunden rücken mit ihren Anforderungen immer stärker in den Vordergrund. Verkaufsorganisationen müssen mit dem Risiko rechnen, an Relevanz zu verlieren.Miller Heiman Group CEO Byron Matthews fasst die Situation so zusammen: "Um im Rennen um den Kunden mithalten zu können, ist es ist von entscheidender Bedeutung für Führungskräfte im Sales, ihre Aufmerksamkeit auf drei Schlüsselbereiche zu fokussieren."Während des Miller Heiman Group Sales and Service Summit in London widmete Matthews diesen drei Bereichen eine ausführliche Keynote. Die drei wichtigen Faktoren für zukünftigen Erfolg in Verkauf und Service sind:- Die neue Art von Talenten, die Unternehmen brauchen, um Veränderung voranzutreiben und langfristig Erfolge zu erzielen- Die Art, wie Unternehmen Technologie nutzen, um in der Lage zu sein, im Markt dauerhaft zu bestehen- Die Herangehensweise von Unternehmen die Weiterbildung und Schulung ihrer Mitarbeiter in Sales und Service"Der Weg zu höheren Verkaufsquoten und besserem Service wird immer eine Mischung aus Kunst und Wissenschaft sein", beschreibt Matthews. "Wir wissen, dass die wissenschaftlich fundierten Ansätze im Verkauf immer wichtiger werden. Das bedarf neuer Wege im Denken und in der Umsetzung. Wir müssen mit der Tatsache umgehen, dass Veränderungen immer schneller, immer intensiver werden. Und wir müssen unsere Strategie anpassen, um diesem neuen Weg von Verkauf und Service gerecht zu werden. Talent, Technologie und Training greifen ineinander. Und diese drei Faktoren sind die erfolgsentscheidenden Bereiche, die Führungskräfte im Vertrieb meistern müssen, um mit ihren Unternehmen zukunftsfähig zu sein."Welchen Einfluss werden Talente, Technologie und Training auf Verkaufsorganisationen in Zukunft haben? Die Miller Heiman Group hat die ungekürzte Keynote von Byron Matthews zum diesem Thema als Video bei vimeo bereitgestellt. <a href="https://www.millerheimangroup.co.uk/2017-sales-service-summit-gallery/">Den Videomitschnitt in englischer Sprache finden Sie hier.</a>



Bildinformation: Byron Matthews, CEO der Miller Heiman Group, während der Keynote beim Sales and Service Summit 2017