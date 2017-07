Zum Knackpo in einem Tag

Pressemitteilung von Medical Inn

Aquafilling Bodyline verhilft zu mehr Volumen der Kehrseite

(fair-NEWS) Düsseldorf im Juli 2017. Apfel, Birne oder Pfirsich – jede Frau wünscht sich eine andere Form für ihre Kehrseite. Viele Menschen empfinden ihren Po als Problemzone. Deswegen hält seit einiger Zeit der südamerikanische Beauty-Trend zur Gesäßvergrößerung auch in Deutschland Einzug. Neben der bekannten OP-Technik Brazilian Butt Lift, die beispielsweise schon Kim Kardashian durchführen ließ, gibt es eine innovative und minimalinvasive Alternative zur Körpermodellierung. „Die neuartige Injektionstechnik Aquafilling Bodylite eignet sich für Patienten, die über wenig Eigenfett am Körper verfügen. Aber auch für Menschen, die sich schnell und ohne Narkose einen prallen Po wünschen, bietet die Methode neue Möglichkeiten“, erklärt Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Direktor des Medical Inn Zentrums in Düsseldorf.



Kurzfristiger Eingriff, langfristiges Ergebnis

Bei Aquafilling Bodyline handelt es sich um einen Langzeit-Volumen-Filler, den Ärzte in die Tiefe der Haut oberhalb des Muskels injizieren. Dieses wasserklare Gel besteht zu 97 Prozent aus physiologischer Kochsalzlösung und zu drei Prozent aus 3-D-Polyamidgel. „Nachdem ich das Gel in das Gesäß injiziert habe, beginnt die individuelle Formgebung und Konturierung. Das Ergebnis fühlt sich dank der innovativen Technologie natürlich an und hält im Gegensatz zu herkömmlichen Fillern wie Hyaluronsäure viele Jahre. Aufgrund der hohen Viskosität dauert es zwischen fünf bis acht Jahre, bis der Füllstoff aus dem Körper resorbiert“, erläutert Dr. Atila. Mit dem Aquafilling lassen sich neben Volumenaufbau und Anhebung auch Gewebedefekte und Asymmetrien im Po ausgleichen. „Je nach individueller Hautbeschaffenheit des Patienten kann ich das Volumen um 100 bis 400 Gramm pro Seite erhöhen. In einem ein- bis zweistündigen Besuch verhelfe ich meinen Patienten kurzfristig zu ihrer Wohlfühlfigur, sodass sie am Strand oder im Abendkleid eine gute Figur machen“, erklärt der Facharzt abschließend. Denn durch diese lokalanästhetische Methode ergeben sich nur geringe bis gar keine Ausfallzeiten nach der Behandlung und das präzise Spritzen mit einer speziellen Nadel hinterlässt keine sichtbaren Narben.



Weitere Informationen unter

Medical Inn, das Zentrum für Ästhetische und Plastische Chirurgie in Düsseldorf, wurde 2015 von Dr. med. Mehmet Atila gegründet. Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie deckt mit der Brust-, Gesichts- sowie Nasenchirurgie, Haartransplantation, Straffungsoperationen, Men’s Aesthetics und Handchirurgie das gesamte Spektrum der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie ab. Darüber hinaus bietet Medical Inn innovative Behandlungsmethoden wie die Stoßwellentherapie, Kryolipolyse oder das Vampir-Lifting – immer auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dr. Mehmet Atila ist Präsident der Vereinigung der deutsch-türkischen Plastischen Chirurgen (VDTPC/GTPSA). Zudem ist er Mitglied in folgenden Gesellschaften: Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC), International Society for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS), European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) und Interplast-Germany e. V. Des Weiteren ist Dr. Atila Mitglied der internationalen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie (ISAPS). Als Initiator und Kongresspräsident des internationalen Fortbildungskongresses „2nd international Video Symposium in Plastic Surgery“ in Berlin sowie als Gründer einer Videolibrary für Fachärzte zur Weiterbildung leistet er einen großen Beitrag zur Meinungs- und Know-how-Bildung in Fachkreisen.

