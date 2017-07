(fair-NEWS)

Unternehmen sollten jetzt auf LED Hallenstrahler umstellen. Die Technologie ist ausgereift. Sicher sind LED Strahler ein technisches Gerät und deshalb nicht vor Defekten geschützt. Ist der Strahler aber gut konzipiert - das heißt wurde die Wärmeableitung vernünftig aufgebaut und wurden ordentliche Komponenten verbaut - halten die Strahler lange Zeit und sind deutlich effektiver als herkömmliche Hallenstrahler.Was hindert ein Unternehmen also daran, einfach LED Hallenstrahler von der Stange zu kaufen und die installierten, herkömmlichen Hallenstrahler zu tauschen?Grundsätzlich kann man das schon machen - kann aber auch gründlich daneben gehen:PlanungBesser ist es, vor dem Umbau erst einmal die Beleuchtung als Arbeitsgerät zu betrachten. Denn Beleuchtung dient dem Arbeitsprozess und kann diesen - mit guter Planung - nicht nur Beleuchten, sondern verbessern.Die Arbeitsstättenrichtlinie gibt Beleuchtungsstärken vor, die im Arbeitsalltag wirklich Sinn machen. Erreicht man diese Mindestanforderungen, lassen sich Arbeiten tatsächlich besser erledigen. Im gleichen Thema bewegen sich Blendung und Gleichmäßigkeit der Beleuchtung. Auch hier lässt sich eine gut geplante Beleuchtung erkennen.LichtsteuerungMit einer Lichtsteuerung lassen sich die LED Hallenstrahler so steuern, dass der Arbeitsprozess optimal unterstützt wird. Ob partiell für einige Arbeiten mehr Licht benötigt wird, im Lager Beleuchtung nur bei Präsenz geschaltet oder die Beleuchtung korrespondierend zum einfallenden Tageslicht gedimmt wird - eine Lichtsteuerung bietet viele Möglichkeiten. Darüber hinaus lässt sich zum Beispiel mit der WSH Pro Building die Beleuchtungsanlage auswerten und sicher in das Firmennetz einbinden.MontageNicht nur bei der Umstellung auf eine Lichtsteuerung kann es während der Montage zu Herausforderungen kommen. Auch hier kann eine gute Planung Kosten deutlich reduzieren und spätere Überraschungen verhindern.BeratungNicht umsonst sagt "Wir sind heller", dass die gute Beratung das beste Produkt im Sortiment ist. Welcher LED Hallenstrahler sollte eingesetzt werden, lohnt sich eine Lichtsteuerung und was ist bei der Umsetzung der Beleuchtung zu beachten? All diese Fragen lassen sich im Vorfeld beantworten. Dadurch reduzieren sich die Überraschungen bei der Umsetzung einer neuen Hallenbeleuchtung. Zumindest aber ergibt sich so eine fundierte Grundlage, auf der Entscheider ihre Wahl treffen sollten.Weitere Informationen zu LED Hallenstrahlern von "Wir sind heller" und eine umfassende Beratung erhält man unter <a href="https://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-Industriestrahler.295.0.html">https://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-Industriestrahler.295.0.html</a>



Bildinformation: LED Hallenstrahler und die Bedeutung von gutem Licht