Go, Bluetooth! Ultrasone präsentiert Mobilkopfhörer Go mit aptX® Bluetooth

(fair-NEWS)

Wielenbach, 25. Juli 2017 - Im Jahr 2015 feierte der Ultrasone Go seine Premiere: Als ohraufliegender Reisekopfhörer mit patentierter S-Logic® Basic Technologie gewann er schnell viele Fans unter vielreisenden Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern. Das erfolgreiche Mobil-Modell erhält jetzt ein Redesign und kommt als Bluetooth Version Go Bluetooth auf den Markt. Dabei setzt Ultrasone auf den hochauflösenden aptX® Codec, sodass auch bei drahtloser Verbindung eine exzellente Klangqualität gewährleistet ist. Somit ist der Go Bluetooth der perfekte Spielpartner für Smartphones, Tablets und Notebooks. Der exzellente Klang sowie der vielfach gelobte Tragekomfort der ersten Modellgeneration bleiben erhalten. Ein integriertes Mikrofon sorgt dafür, dass der Go Bluetooth bei Telefonaten nicht abgesetzt werden muss. Durch sein geschlossenes Design schirmt er Außengeräusche gut ab.Exzellenter Klang für die Reise durch S-Logic® BasicKleine Maße, großer Klang: Der Ultrasone Go Bluetooth versteht es bestens, Hörerinnen und Hörer in seinen Bann zu ziehen. Trotz der kompakten Kapsel befindet sich ein ausgewachsener 40 Millimeter Schallwandler im Inneren. Dieser bietet einen musikalischen Klangcharakter und deckt mit 20 Hz - 20 kHz den tonalen Umfang des menschlichen Gehörs ab. Der besonders räumliche Klang mit einer exzellenten Stereo-Darstellung und präzisen Tiefenstaffelung entsteht durch die Verwendung der S-Logic® Technologie in ihrer Basic-Variante. Dabei wird der Schallwandler dezentral angeordnet.Entspanntes Reisen für die OhrenDurch S-Logic® wird auch das Gehör weniger belastet: Bei gleich empfundener Lautstärke benötigt die patentierte Technologie 3-4 dB weniger Schalldruck. Das sorgt für ein ermüdungsfreies Hören über Stunden, beispielsweise bei langen Bahn- oder Flugreisen. Für entspanntes Reisen sorgt auch das geschlossene Konstruktionsprinzip: Außengeräusche werden gut abgeschirmt.Audiophile Klangübertragung mit aptX® BluetoothDer Ultrasone Go Bluetooth verfügt über den audiophilen aptX® Codec, der eine hochauflösende kabellose Übertragung zwischen Kopfhörer und Smartphone, Tablet sowie Notebook ermöglicht. Dabei kann man sich je nach räumlicher Gegebenheit bis zu 30 Meter von der sendenden Klangquelle entfernen. Die Batterie ermöglicht einen Musikgenuss von 21 bis 23 Stunden am Stück bei einem Standby von 350 Stunden. In zweieinhalb Stunden ist der Akku des Ultrasone Go Bluetooth wieder voll aufgeladen.Headset inklusive: Telefonieren, Videokonferenzen, ...Durch exzellenten Klang und hohen Tragekomfort will man den Ultrasone Go Bluetooth nicht mehr absetzen. Doch das Beste ist - man muss es auch gar nicht. Das integrierte Mikrofon macht den Kopfhörer zum Headset. Anrufe können bequem mit dem Go Bluetooth geführt werden, genauso wie Videokonferenzen am Tablet oder Notebook.The Beat goes on... Musik, auch wenn der Akku leer istNeben dem Bluetooth-Betrieb lässt sich der Ultrasone Go Bluetooth auch mit einem klassischen Kopfhörer-Kabel - und damit auch bei leerem Akku - betreiben. So ist sichergestellt, dass die Freude an der Lieblingsmusik nie endet. Im Lieferumfang befindet sich ein hochwertiges Kabel mit 3,5mm Mini-Klinken-Stecker. Das Kabel verfügt über eine Gewebe-Ummantelung und ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, die ebenfalls ein Mikrofon enthält.Passt bequem auf jeden Kopf - und ins ReisegepäckDer Ultrasone Go Bluetooth verfügt über eine durchdachte Faltmechanik und lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen. So lässt er sich besonders kompakt in der mitgelieferten Tasche im Handgepäck verstauen. Selbst in engen Notebooktaschen findet der kleine Ultrasone mühelos Platz. Auf dem Kopf entfaltet der Go Bluetooth eine dreidimensionale Klangwelt, der stundenlang gelauscht werden kann. Um dies zu ermöglichen, hat er eine besonders weiche Polsterung. Auch das geringe Gewicht von nur 162 Gramm trägt zum hohen Tragekomfort bei.Ultrasone Go Bluetooth: Preis, Verfügbarkeit, Lieferumfang & GarantieDer Ultrasone Go Bluetooth ist ab August 2017 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,00 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) im Fachhandel erhältlich. Neben dem Kopfhörer befindet sich eine Transporttasche im Lieferumfang. Ultrasone ist stolz auf die Qualität seiner Kopfhörer und gewährt eine Garantie von 2 Jahren.



Bildinformation: Der Ultrasone Go ist der perfekte Kopfhörer für vielreisende Musikliebhaberinner.