Mehr Power für zuhause und unterwegs: XLayer präsentiert neue Powerbanks und Family Charger auf der IFA 2017

Mobilgeräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks und eBook-Reader machen unseren Alltag komfortabler - so lange der Akku mitspielt. Wer unterwegs öfters mal ohne Strom da steht und wem zuhause die Steckdosen für all die vielen Ladekabel ausgehen, der sollte auf der diesjährigen IFA in Halle 17 an Stand Nummer 101/102 vorbeischauen. XLayer zeigt dort sein aktuelles Portfolio an Powerbanks und weiteren Lösungen sowie spannende Neuheiten - beispielsweise die praktischen neuen Family Charger, die nur eine Steckdose benötigen aber mehrere Ladeanschlüsse zur Verfügung stellen. Ein weiteres Highlight sind die Powerbanks für Notebooks: Die Variante für MacBooks unterstützt einen Ladestrom von bis zu 45 Watt per USB-C.Unterhaching, 27. Juli 2017 - "Mehr Power!", darüber freut sich nicht nur der Heimwerkerkönig, sondern praktisch jeder, der ein Mobilgerät besitzt. Ob Smartphone, Tablet oder Notebook: Irgendwann ist auch der stärkste Akku leer und das meist dann, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Smarte Lösungen für dieses Problem, sorgfältig entwickelt und in Deutschland getestet, gibt es von XLayer. Die Unterhachinger Firma präsentiert ihr aktuelles Portfolio auf der IFA in Berlin in Halle 17, Standnummer 101/102. Natürlich gibt es dort auch einen Ausblick auf die kommenden Neuheiten: Von der Ladestation für die ganze Familie bis zur Notebook-Powerbank mit USB-C-Anschluss finden Technik-Fans hier alles, was das mobile Herz begehrt.Family Charger für mehr Ordnung und weniger belegte SteckdosenSchon in kleinen Haushalten ist inzwischen oft so eine Fülle von Mobilgeräten vorhanden, dass schnell die Steckdosen zum Aufladen knapp werden. Abhilfe schafft XLayer hier mit den neuen Family Chargern: Diese Produkte bieten als schick gestaltete USB-Hubs mehrere Ladeanschlüsse gleichzeitig, benötigen aber nur einen Stromanschluss. Über vier bis sechs Anschlüsse verfügen die Ladestationen sowie teilweise über integrierte Halterungen für alle Mobilprodukte vom Smartphone über das Tablet bis hin zum eBook-Reader. Die Maxi-Variante hat sogar eine Induktionsladefläche für völlig kabelloses Aufladen integriert. Interessierte können sich auf der IFA 2017 einen eigenen Eindruck von den neuen XLayer Family Chargern verschaffen.Mobile Energiespeicher für Notebooks - inklusive USB-C-PowerbankGerade bei rechenintensiven Anwendungen wie Spielen oder Videostreaming geht ein Notebook-Akku im mobilen Betrieb schnell in die Knie. Wer keine Lademöglichkeit zur Hand hat, freut sich über die XLayer Innovationen zur IFA 2017: Mit der Powerbank PLUS MacBook bietet die Firma eine der hochwertigsten Möglichkeiten, aktuelle Apple Notebooks zu laden: Dank USB-C-Anschluss und einem Ladestrom von 45 Watt wird der Akku schnell wieder aufgeladen. Mit einer Kapazität von über 20.000 mAh verdoppelt diese Powerbank ganz einfach die Nutzungsdauer der meisten aktuellen MacBooks.Für alle anderen Notebooks gibt es ab sofort ebenfalls eine praktische Lösung von XLayer: Die 16.000 mAh starke Powerbank PLUS Notebook kommt mit zehn verschiedenen Netzteil-Adaptern für alle gängigen Notebook-Modelle. So steht auch unterwegs jederzeit frische Energie zur Verfügung.XLayer auf der IFA 2017XLayer freut sich auf zahlreiche Besucher im Rahmen der diesjährigen IFA in Berlin. In Halle 17 am Stand mit der Nummer 101/102 präsentiert die deutsche Firma ihr aktuelles Portfolio sowie einen Ausblick auf kommende Neuheiten. Pressevertreter haben unter xlayer@rtfm-pr.de die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren.



Bildinformation: XLayer ist auf der IFA 2017 mit einem Stand vertreten.