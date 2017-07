Yamaha R-N803D verbindet HiFi-Tradition und Innovation: Erster Yamaha Stereo-Netzwerk-Receiver mit YPAO R.S.C. Einmessautomatik

(fair-NEWS)

Rellingen, 26. Juli 2017 - Als erster Stereo-Netzwerk-Receiver mit YPAO R.S.C. Einmessautomatik lässt sich der Yamaha R-N803D auf Knopfdruck perfekt an die jeweilige Hörumgebung anpassen. So kommt die exzellente Verstärkung voll zur Geltung, die auf jahrzehntelanger Yamaha HiFi-Tradition basiert. Ausgewählte Bauteile, ein hochwertiges Schaltungsdesign und Hi-Res-Wiedergabe sorgen für ein audiophiles Musikerlebnis der Spitzenklasse. Hinzu kommt Unterstützung für alle gängigen Streaming-Dienste sowie Internetradio und DAB+ Digitalradio. Mit Yamaha MusicCast spielt der R-N803D Musik aus allen Quellen im Multiroom-Ensemble und überträgt seine Zuspieler an alle anderen MusicCast-Komponenten. Dank des Phono-Eingangs erklingen sogar Vinyl-Schätze in jedem Raum des Hauses.Erster Stereo-Netzwerk-Receiver mit YPAO R.S.C. EinmessautomatikDer R-N803D ist der erste Stereo-Netzwerk-Receiver, den Yamaha mit der YPAO Einmessautomatik ausgestattet hat. Auf Knopfdruck ermittelt das mitgelieferte Messmikrofon die akustischen Eigenschaften des Raums - von der Position der Lautsprecher über die Größe des Raumes bis hin zur Reflexionseigenschaft der Wände. Anhand dieser Daten werden automatisch die optimalen Einstellungen vorgenommen, um den bestmöglichen Klang zu erreichen. Die zusätzliche YPAO R.S.C. Funktion korrigiert störende Reflexionen. YPAO Volume sorgt mit hochpräzisem 192 kHz / 64 Bit Equalising für den perfekten Klang bei jeder Lautstärke.Bester Klang dank ausgewählter BauteileYamaha bleibt beim R-N803D der eigenen langjährigen HiFi-Tradition treu und setzt auf ausgewählte Bauteile für audiophilen Klang ohne Kompromisse. Vom speziellen Netzteil bis zum hochwertigen ESS Sabre DAC mit 192 kHz / 24 Bit ist jede einzelne Komponente für ein einzigartiges Hörerlebnis ausgelegt. Für hochauflösende Wiedergabe mit maximaler Qualität aus dem Netzwerk kommt ein eigens entwickeltes Netzwerkmodul zum Einsatz. So ist bester Klang aus jeder Quelle garantiert.Hifideles Design für Schaltungen und KonstruktionAuch beim Schaltungsdesign hat Yamaha höchste Maßstäbe angelegt. Deshalb kommt beim R-N803D das ToP-ART-Konzept (Total Purity Audio Reproduction Technology) zum Einsatz. Die Philosophie dahinter ist die absolut unverfälschte Wiedergabe des Audiosignals. Dafür ist der R-N803D mit einem links-rechts-symmetrischen Aufbau sowie kürzesten Signalwegen ausgestattet. Auch die Konstruktionsweise des Chassis selbst basiert auf klanglichen Überlegungen: Dank hoher Rigidität und der speziellen "Art Base" zur Reduzierung unerwünschter Vibrationen bleibt die Musik glasklar und wird so abgespielt, wie sie vom Künstler gedacht ist.Phono-Eingang, analoge und digitale AnschlüsseMit dem R-N803D kommen auch Vinyl-Schätze perfekt zur Geltung, per Phono-Eingang ist die Anbindung eines Schallplattenspielers möglich. Darüber hinaus stehen vier analoge Eingänge zum Anschluss von Quellen wie etwa einem CD-Spieler zur Verfügung. Für den Fernsehton oder Blu-ray-Spieler sind auch jeweils zwei optische und koaxiale Digitaleingänge vorhanden. Durch den komplett digitalen Signalweg ist so dynamischer, reiner Klang gewährleistet. Neben zwei analogen Ausgängen sowie einem Kopfhöreranschluss gibt es auch einen Subwoofer-Out. So können die angeschlossenen Stereolautsprecher auf Wunsch mit sattem Bass unterstützt werden.Wiedergabe per Airplay, Bluetooth, Netzwerk, Streaming-DiensteDer R-N803D bietet zudem alle heute üblichen Wiedergabeoptionen, beispielweise Apple Airplay für kabellosen Musikgenuss von Mac, iPhone oder iPad. Musik steht auch per Netzwerk von PC, Mac oder NAS zur Verfügung, sowohl kabelgebunden als auch drahtlos. Auch Hi-Res-Wiedergabe in den Formaten DSD 5,6 MHz, AIFF / FLAC / WAV mit 192 kHZ / 24 Bit und Apple Lossless mit 96 kHz / 24 Bit wird unterstützt. Mit Streaming-Diensten wie Spotify, Napster, Deezer und Juke können zahllose Songs aller Stilrichtungen abgespielt werden. Auch mit den audiophilen Streaming-Services Tidal und Qobuz ist der R-N803D kompatibel. Per Bluetooth kann Musik kabellos von Mobilgeräten wiedergegeben werden. Darüber hinaus steht ein DAB+ Modul für digitalen Radioempfang in herausragender Qualität zur Verfügung, ein FM-Tuner für analoges Radio ist ebenfalls vorhanden.Multiroom-Audio dank Yamaha MusicCastMit dem Multiroom-System MusicCast werden alle netzwerkfähigen Yamaha Audiokomponenten im Handumdrehen zu einem großen System - so auch der R-N803D. Alle Quellen, die an ein MusicCast-Gerät angeschlossen sind, stehen auch allen anderen Bestandteile des MusicCast-Netzwerks zur Verfügung - von Receivern über Soundbars und Design-Audiosystemen bis hin zu Streaming-Lautsprechern. So ist die eigene Lieblingsmusik immer genau da, wo sie gewünscht wird und kann mit jedem Gerät in jedem Raum des Hauses abgespielt werden. Selbst ein an den R-N803D angeschlossener Plattenspieler überträgt so sein Signal an alle MusicCast-Komponenten.Komfortable Steuerung per AppFür die komfortable Steuerung von MusicCast stellt Yamaha die kostenlose MusicCast CONTROLLER App für iOS und Android zur Verfügung. Damit lassen sich intuitiv Quellen wählen und Geräte koppeln. Auch die grundlegenden Funktionen des R-N803D können so bequem per Smartphone oder Tablet kontrolliert werden. Alternativ befindet sich eine übersichtliche Fernbedienung im Lieferumfang.Preis und VerfügbarkeitDer Stereo-Netzwerk-Receiver Yamaha R-N803D kommt im September 2017 in den Handel. Das elegante Gehäuse ist in den Farbvarianten Schwarz und Silber erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 799,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.



Bildinformation: Der Stereo-Netzwerk-Receiver R-N803D von Yamaha passt sich dank Einmessautomatik der Hörumgebung an.