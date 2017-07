Kensingfield schaltet die Ampel auf gelb

Pressemitteilung von KENSINGFIELD Werbeagentur

Dringende, zeitkritische Aufträge am besten jetzt umgehend bei Kensingfield buchen

(fair-NEWS) Immer mehr Unternehmen buchen ihre Werbung bei Kensingfield. Da kann es - gerade in der Urlaubszeit - auch bei bester Planung einmal eng werden. Deswegen gibt es auf der Webseite der Kensingfield Werbeagentur eine Ampel, die die aktuelle Auftragslage anzeigt. Normalerweise ist diese Ampel auf grün und signalisiert, dass ausreichend Kapazitäten für den nächsten Auftrag frei und verfügbar sind.



Jetzt hat die Kensingfield Werbeagentur die Ampel auf gelb gesetzt. Dies signalisiert, dass die Kapazitätsgrenze fast erreicht ist. Voraussichtlich zwischen dem 7. August und 7. September 2017 wird diese Ampel sogar rot zeigen. Eine Online-Buchung ist in diesem Zeitraum nicht mehr möglich (ausgenommen sind Premium-Kunden, die das Programm Kensingfield Werbeleitung als Rahmenvertrag gebucht haben).



Kunden, deren Auftrag eilig oder zumindest zeitkritisch ist, wird angeraten, ihren Auftrag jetzt umgehend bei der Kensingfield Werbeagentur zu platzieren. Ist die Ampel erst einmal auf rot umgeschlagen, muss bis zum 8. September gewartet werden, um neue Werbung bestellen zu können.



Jedes Unternehmen braucht Werbung.

Aber nirgendwo steht geschrieben, dass Werbung teuer sein muss.



Seit 2008 gibt es die KENSINGFIELD Werbeagentur als online buchbare Full-Service-Werbeagentur im Internet und sie ist im Laufe der Jahre für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu einer der beliebtesten Agenturen in diesem Segment geworden. Ihre Wunschwerbung einfach online zum Festpreis kalkulieren und buchen. Das macht uns besonders.



Mit KENSINGFIELD sparen Kunden aber kein bisschen Qualität und Service ein. Sie werden nicht einmal merken, dass wir nicht bei Ihnen um die Ecke sitzen. Denn über Telefon, eMail, WhatsApp oder Skype ist Ihr persönlicher Ansprechpartner bei KENSINGFIELD jederzeit erreichbar, ganz ohne Termin und Parkplatzsuche.



Die Initiative Mittelstand hat uns für unsere Bestellplattform im Internet mit dem Prädikat "Best of 2016" ausgezeichnet. Es freut uns sehr, dass nicht nur wir selbst unser ausgeklügeltes Kalkulations- und Bestellsystem gerne mögen. Immer mehr Unternehmen bestellen ihre Werbung bei KENSINGFIELD.



