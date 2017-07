Schlafe lieber ungewöhnlich

(fair-NEWS)

Pfronten, 27. Juli 2017 (ar) - Für gewöhnlich erleben Urlauber im Rahmen ihres Aufenthalts in Pfronten / Allgäu jede Menge Abenteuer, sodass die abendliche Vorfreude auf ein bequemes Bett im Standard-Doppelzimmer groß ist. Warum soll das Abenteuer jedoch bei der Nachtruhe aufhören? All jene, denen die vielen Aktivitäten tagsüber noch nicht genug sind, aufgepasst! Die folgenden außergewöhnlichen Unterkünfte in der 13-Ort-Gemeinde Pfronten sind der Beweis dafür, dass Nächtigen durchaus auch aufregend sein kann.Nervenkitzel in luftigen Höhen - Schlafen im Fels nach Manier der Bigwall BezwingerUnbedingt schwindelfrei sollten Übernachtungsgäste dieses außergewöhnlichen Domizils sein: In 100 bis 300 Metern Höhe biwakiert man beim "Schlafen im Fels" ganz nach Manier der großen Bigwall Bezwinger auf einem Schwebebett in einer senkrechten oder überhängenden Felswand. Ausgestattet mit Seil, Bett und einem Menü im Gepäck geht die Reise bereits gegen 14.00 Uhr los, gemeinsam mit einem Guide begibt man sich auf die Suche nach einem schönen Platz vor der Bergkulisse Pfrontens. Nach dem Aufbau des Schwebebettes und einer anfänglichen Einweisung im Waldseilgarten in die nötige Kletter- und Seiltechnik, geht es per Seil hinab ins Schwebebett - nächtliche Lüftung von unten inklusive. Preis pro Person: 890 EUR. Wetterbedingte Durchführung bis Oktober möglich. www.waldseilgarten-hoellschlucht.de/schlafen-im-fels.htmlSchlafen im Portalegde - für den nächtlichen PerspektivenwechselWer einmal schon vor einem großen Baum stand und nach oben blickte, kennt die sehnsüchtige Frage, wie denn wohl die Aussicht von da oben sein möge. Eine Nacht im Portaledge liefert die Antwort auf beeindruckende Art und Weise. Das Schwebebett wird in mehreren Metern Höhe an dicken Ästen freistehender, großer Bäume aufgehängt und sieht von weitem aus wie ein baumelndes Zelt. Der Auf- und Abstieg in die Schlafstätte ist nur mit Seilhilfe möglich, Faulpelze sind hier also fehl am Platz. Aktive Mitarbeit bei Auf- und Abbau des Schwebebetts ist ausdrücklich erwünscht, eine Einweisung erfolgt durch das Team des Waldseilgartens Höllschlucht. Auch für Verpflegung im Baum ist gesorgt: Frühstück und Abendessen sowie Getränke und Snacks sind im Preis von 250 EUR pro Person inkludiert. Buchbar von Mai - September. www.waldseilgarten-hoellschlucht.de/schlafen-im-portaledge.htmlFür Einsteiger: Schlafen auf einer Plattform in den BäumenFür all jene, die zwar gerne in luftigen Höhen übernachten möchten, sich jedoch auf einer festen Liegefläche wohler fühlen, bietet das Team des Waldseilgartens Höllschlucht in Pfronten-Kappel eine sanfte Einsteiger-Variante. Dabei übernachten Gäste auf einer fest installierten Plattform, die schwebend zwischen zwei oder vier Bäumen eingebettet ist. Die in zirka 7 Metern Höhe gelegenen Holzpodeste erlauben jederzeit den Abstieg nach unten. Ein Gurt sorgt für gesicherte Nachtruhe. Preis pro Person und Nacht: 125,00 EUR. www.waldseilgarten-hoellschlucht.de/schlafen-auf-der-plattform.htmlUrig im Baumhaus zu Füßen der Burgruine Falkenstein übernachtenDirekt am Waldrand liegt das an das Berghotel Schlossanger Alp angeschlossene Baumhaus namens Cucumaz. Ohne fließendes Wasser, dafür mit einer bequemen Schlafkoje und einer Eckbank Stube ausgestattet, ist das gut zehn Quadratmeter große geschmackvoll eingerichtete Gästezimmer ein Abenteuer für Groß und Klein - perfekt geeignet für das längst wieder fällige Vater-Sohn- oder Mutter-Tochter-Wochenende. Eine Übernachtung für 180 EUR beinhaltet ein Korbfrühstück sowie die kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs Bergquell. www.schlossanger.de/wellness-hotel-allgaeu/baumhaus.htmlÜbernachten im HeuEchtes Heidi-Feeling verspricht eine Übernachtung für zwei Personen in der eigenen Hütte mit urigem "Heubett". Statt auf einer Federkernmatratze wird hier im würzigen Heu geträumt, das mit über 70 Heilpflanzen, Gräsern und Kräutern eine weiche, warme, aber auch gesunde Unterlage bildet. Das reichhaltige Frühstücksbuffet wird in der nahegelegenen Gundhütte serviert, die zudem ein idealer Ausgangspunkt für viele schöne Wanderungen ist. Preis auf Anfrage. www.gundhuette.deEinfach mal abschalten im Private Spa LoftRaus aus der Sauna, ab ins bequeme Bett. Möglich ist diese verführerische Erholungskombination in einer der luxuriösen Wohneinheiten der neuen Allgäu-Lofts Berg & Tal. Zwei Schlafzimmer, ein Private Spa mit einer eigenen Sauna mit Infrarot-Kabine, ein Außenbereich mit Swing-Schaukelliege und Panoramablick über die Berge, ein Naturstein-Bad mit Regendusche und eine Saunadusche sowie ein großer Balkon runden das Wellnessfeeling ab. Und das Beste ist: Das großzügige Loft aus edelsten Materialien ist mit 90 Quadratmetern Wohnfläche perfekt für einen Familienurlaub geeignet. Ab 190 EUR pro Person bei sieben Übernachtungen und zwei Personen. www.berg-tal.com/de/loft-6-appartement-ferienwohnung-familienurlaub-allgaeu



Bildinformation: Wem die Übernachtung im Hotel zu langweilig ist, der schläft in Pfronten an der Felswand (Bildquelle: © Waldseilgarten Höllschlucht GmbH)