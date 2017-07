2schneidig-Konzert beim Alfelder Weltkulturmarkt entfällt

(fair-NEWS)

Nicht stattfinden kann am Samstagabend das OpenAir-Konzert von Martin Rietsch alias 2schneidig auf der Hauptbühne des Weltkulturmarktes auf dem Alfelder Marktplatz. Die enormen Regenfälle haben in den vergangenen Tagen das Land gezeichnet. Besonders stark betroffen von dem Unwetter ist auch das südliche Niedersachsen. Besorgniserregend stiegen die Wasserpegel in den vergangenen Tagen unaufhaltsam. Am Donnerstagvormittag stand dann auch für die Veranstalter des 2. Weltkulturmarktes in der historischen Altstadt von Alfeld an der Leine fest: Das anstehende Veranstaltungswochenende wird vorerst abgesagt.Als „selbstverständlich nicht angemessen, auf dem Marktplatz zu feiern, während ringsherum in der Stadt und der Region so viele Menschen angesichts der katastrophalen Wassermengen um ihr Hab und Gut kämpfen“ begründen die Weltkulturmarktveranstalter ihre Entscheidung in der offiziellen Erklärung. Auch sei es Polizei und Feuerwehr, dem DRK, Rettungskräften und Freiwilligen aufgrund der aktuellen Belastung ihrer Einsatzkraft zugunsten der Hochwasserschadensbegrenzung nicht zumutbar, diese Wochenendveranstaltung zusätzlich mit ihrer Präsenz zu unterstützen.Der Weltkulturmarkt sollte auch in diesem Jahr wieder Kunst und Handwerk mit einem vielfältigen Rahmenprogramm in die atmosphärische Fachwerkstadt locken. Als Highlight im Bühnenprogramm stand 2schneidig mit einer explosiven Live-Show für Samstagabend auf der Setlist. Nächste Chance, 2schneidig live zu erleben ist dann hoffentlich in der nächsten Woche beim Summer Festival am Rintelner Weserufer. Zurzeit steht auch dort der veranstaltende Bodega Beach Club weitestgehend unter Wasser – doch die Veranstalter sind optimistisch, dass der Wasserpegel bis zum ersten Augustwochenende genügend sinken wird. 2schneidig ist am Samstag, 5.08.2017 ab 16:45 Uhr live on Stage.Der Sänger und Rapper mit nigerianischen Wurzeln vereint Musikstile wie Pop, Soul, Funk, R’nB und HipHop und überzeugt durch tiefsinnige Texte über bewegende Fragen des Lebens und herausragende Live-Qualitäten. In diesem Jahr tourte er bereits mehrfach in Rom und war für Shows in Nizza und in der Karibik.Allerdings vereint Martin Rietsch alias 2schneidig noch viele weitere Facetten abseits der Bühne. Seit Beginn seiner Karriere engagiert er sich unablässig mit viel Einsatz für Kinder und Jugendliche, hat dazu auch eigene Kampagnen und Projekte über die Landesgrenze hinaus ins Leben gerufen und ist mehrfach für Integration und Soziales ausgezeichnet. An Schulen ist er außerdem mit Projekten zur Suchtprävention, Gewaltprävention als auch zu Themen wie Rassismus und Mobbing für die Gestaltung von Projettagen mit Schülern aller Jahrgangsstufen in ganz Deutschland unterwegs.



Bildinformation: Martin Rietsch alias 2schneidig live in Concert