NOVASOL: Wir bringen internationale Gäste nach Olpenitz

(fair-NEWS) Hamburg, Juli 2017 - NOVASOL intensiviert sein Engagement für Olpenitz. Vor kurzem wurde auf dem Gelände des Ostsee-Resorts ein schickes neues Servicebüro eröffnet, um sowohl für Gäste als auch für Haus- und Apartment-Eigentümer eine noch bessere Betreuung anbieten zu können. Im selben Zug kündigt der Ferienhaus-Spezialist nun an, verstärkt ausländische Urlauber an die Schlei holen zu wollen: "Wir machen Olpenitz internationaler!", so NOVASOL-Chef Bernd Muckenschnabel. "Mit unseren über 60 Regionalbüros in ganz Europa und unserer Marketing-Erfahrung erreichen wir ein internationales Publikum und erschließen so ganz neue Märkte."

Primär aus Holland und Skandinavien sowie aus Österreich und der Schweiz sollen die neuen Gästezielgruppen kommen. "Dank unserer Vertriebsstärke und eigener Verkaufsbüros in den einzelnen Ländern wird dies auch gelingen.", prophezeit Muckenschnabel. Erste dänische Journalisten besuchen auf Einladung von NOVASOL und Ostseefjord Schlei in diesem Jahr Olpenitz, um das Dorf in Dänemark bekannter zu machen. "Und dies ist erst der Anfang weiterer Aktivitäten. Die Vermarktung Deutschlands in den Auslandsmärkten wird in Zukunft Priorität bei NOVASOL haben."



Erfahrung in der Entwicklung von Ferienhaus-Dörfern



Damit unterstreicht NOVASOL nicht nur seine Ambitionen in Olpenitz, sondern verweist auch auf seine einzigartige Kompetenz bei der Entwicklung und Vermarktung von Ferien-Resorts. Mit seinen mehr als 30 inländischen Ferienhaus-Dörfern und Apartment-Anlagen vor allem an den deutschen Nord- und Ostsee-Küsten hat NOVASOL bereits vielfach Erfolgsgeschichten geschrieben. "Wir wissen, wie man Ferienhausdörfer entwickelt, solide Preise kalkuliert und Gäste begeistert", so Muckenschnabel weiter.

Bereits vor 11 Jahren wurde die Vermarktung des Ferienhausdorfs in Schönhagen übernommen - bis heute eines der beliebtesten Ferienhausdörfer mit extrem guter Auslastung. Gleiches gilt für die Ferienkomplexe in Travemünde, Otterndorf und Friedrichskoog an der Nordsee. Internationale Nachfrage und hochsolvente Gästekreise prägen dagegen die Ferienanlage in Prora auf Rügen, eine von NOVASOL mitentwickelte Top-Destination mit 150 Ferienapartments von exklusiver Ausstrahlung. Etwas Vergleichbares nimmt derzeit auf dem Priwall bei Travemünde Gestalt an: Ein Ferienhaus-Resort mit Beachclub und über 400 Ferien-Apartments direkt an der "Waterfront" und in den Dünen. "NOVASOL hat die Entwicklung von Ferienhausdörfern in Deutschland vor allem an den Küsten ganz maßgeblich geprägt und vorangetrieben", sagt Muckenschnabel stolz: "Jetzt erschließen wir mit dieser Erfolgsgeschichte weitere Destinationen an der Küste sowie im Binnenland und erhöhen gezielt den Anteil ausländischer Touristen."



Olpenitz - ein Ferienresort der Extraklasse



Rund um den ehemaligen Marinehafen Olpenitz an der Schleimündung entsteht eines der größten Ferienresorts des Landes mit Yachthafen, lebendiger Uferpromenade und knapp 1.000 Ferienhäusern bzw. -apartments. Geprägt wird das exklusive Ostsee-Resort Olpenitz von der Vielfalt seiner Wohnstile: Hier finden Gäste schwimmende Wohnlofts, weiße Strandvillen im Bauhaus-Stil, repräsentative Kapitänshäuser mit Holzterrasse direkt am Wasser oder das klassische Ferienhaus im Grünen.



Preisbeispiele



- Die in der Marina schwimmenden <a href="www.novasol.de/p/DSH434">Maisonette-Hausboote</a> mit skandinavisch designtem Interior, Panorama-Skydeck und knapp 100 Quadratmetern Wohnfläche kosten ab 535 Euro/Woche/4 Personen plus Kind.

- Weiße <a href="www.novasol.de/p/DSH450">Strandvillen</a> unmittelbar am Ufer u. a. mit Meerblick-Sauna, Kaminofen und Whirlpool sind ab 645 Euro/Woche/4 Personen plus 2 Kinder buchbar. Durch das flexible Tagespreis-System eignen sie sich auch für spontane Kurztrips oder verlängerte Wochenenden.