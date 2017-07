Kanton Zug als lukrativer Wirtschaftsstandort

(fair-NEWS)

Der Name Zug wird zunächst nicht vielen etwas sagen, da es sich hierbei um keine Metropole handelt. Denkt man an die Schweiz, denkt man zunächst an Zürich und Basel, aber die Stadt Zug im gleichnamigen Kanton hat auch sehr viel zu bieten, vor allem für Unternehmen. Zug ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen in der Schweiz. Trotz seiner überschaubaren Größe, die eine ruhige Atmosphäre ausstrahlt, ist Zug ein attraktiver Standort für Handel, Dienstleistung und High Tech Unternehmen, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der De Soet Consulting.In der Wirtschaftsmetropole befinden sich fast 27.000 nationale und internationale Unternehmen, so Rieta de Soet weiter. Dies bringt einige Vorteile mit sich. Die Stadt an sich ist überschaubar und hat einen hohen Lebensstandard, aber zugleich kann man in einer weniger hektischen Atmosphäre entspannt viele Geschäfte abwickeln und nützliche Kontakte aufbauen.In dem Team des De Soet Consulting Business Centers finden Sie Betriebswirte, Unternehmens- und Steuerberater. Da in Zug viele Unternehmen ansässig sind, finden sich hier auch sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte.



Bildinformation: Auch die De Soet Consulting ist mit seinem Hauptsitz im Herzen der Schweiz