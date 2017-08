Energiesysteme 360° wächst und erweitert das Management

(fair-NEWS)

Der erfahrene Energieoptimierer Energiesysteme 360° aus München schlägt ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf: Mit dem Einstieg von Oliver Schmidt als Leiter Vertrieb und Geschäftsentwicklung sichert sich das Unternehmen wertvolle Erfahrungen für die ehrgeizigen Wachstumsziele und für die Umsetzung seiner Vision.Oliver Schmidt hat seit über einer Dekade die Entwicklung der Solartechnologie in Deutschland entscheidend geprägt. Unter anderem war Schmidt 2012 mitverantwortlich für die Einführung und den nachhaltigen Erfolg der kundennahen Sonnenbatteriecenter des heutigen Branchenprimus Sonnen GmbH als Hersteller von hochwertigen Stromspeichersystemen.Die Geschäftsführerin von Energiesysteme 360° Alexandra Weißenbacher sieht im Einstieg Schmidts in das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zur ambitionierten Geschäftsentwicklung. „Sein umfangreiches Know-how und hervorragendes Netzwerk in allen Fachbereichen sind ein wichtiger Grundstein, um Marktbedürfnisse zu erkennen und kundenorientierte Lösungen zu etablieren“, sagt Weißenbacher.Ein weiterer Coup gelang Weißenbacher mit dem Gewinn von Christian Rosin als strategischen Partner und Leiter International Business Development. Der Diplom-Ingenieur des Fachbereichs Energetik ist selbst überzeugter Kunde der Energiesysteme 360° und bringt seine beeindruckende Erfahrung und herausragenden Verbindungen aus dem asiatischen und südamerikanischen Markt qualitätssteigernd ins Unternehmen ein. Vor seinem Einstieg bei Energiesysteme 360° war Rosin unter anderem maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung, Projektierung und Umsetzung der „Transrapid-Projekte“ in Deutschland und China.Das überzeugende Leistungsportfolio der Energiesysteme 360° hat inzwischen auch weitere Kunden so begeistert, dass sie sechsstellige Beträge in Energiesysteme 360° investierten, um ihren Beitrag an den ambitionierten Unternehmenszielen zu leisten.Mit der Unterstützung seiner umweltbewussten Kunden und gestützt auf seine umfassenden Kompetenzen realisiert Energiesysteme 360° seine Firmenphilosophie: ein sichtbarer Teil und Treiber der Energiewende zu sein. „Das werden wir seriös, strukturiert und zielstrebig verfolgen“, sagt Geschäftsführerin Weißenbacher. „In Bayern haben wir es bewiesen, bundesweit werden wir es nun bestätigen.“Die Vision von Alexandra Weißenbacher:„Das Business meiner Firma heißt nicht Geld verdienen, sondern echte Werte schaffen, das Leben wertvoller machen!“Jede Art von Wirtschaften muss das Ziel haben, unser aller Leben leichter, besser, glücklicher zu machen. Doch allzu häufig wird vergessen, dass in dem Begriff „Geld verdienen“ das Wort „dienen“ steckt. Erst wenn wir uns bewusst machen, dass langfristiger wirtschaftlicher Erfolg im Wesentlichen davon abhängt, welchen Beitrag wir zum besseren Leben der Menschen leisten, kann es uns gelingen, die drei P – People (Menschen), Planet (Umwelt), Profit (Gewinn) – wieder miteinander zu vereinen. Gewinn entsteht nicht einfach so. Er ist die Folge davon, dass beide Seiten – Unternehmen und Kunden – zu Gewinnern werden und ein Mehr an Wert erhalten.Die Erfolgsgeschichte von Energiesysteme 360°:Die Firmierung als eK ist für Frau Weißenbacher die logische Konsequenz ihrer Vision und deren Beweis. Sie steht als Person mit Ihrem Namen vor Ihrer Firma und nicht anonym hinter einer Gesellschaft. Im Jahr 2016 wurde ein Umsatz von 3 Mio. € bilanziert, im Jahr 2017 ist eine Umsatzsteigerung auf 10 Mio. € geplant. Bis Juli wurde bereits die Hälfte des gesteckten Ziels realisiert.



Bildinformation: Energiesysteme 360° wächst und erweitert das Management