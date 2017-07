Beatrix Esser startet durch mit "MaBea on Tour"

(fair-NEWS)

Köln. Beatrix Esser ist seit vielen Jahren die Expertin für Permanent Make-up. Seit 1990 hat sie ihr eigenes Studio in Köln-Deutz. Dort hat sie schon vielen Frauen ihren Traum von dauerhaft perfekten Make-up erfüllt. Jetzt zieht es sie noch mehr in die weite Welt hinaus.Permanent Make-up bundesweit und über die Landesgrenzen hinausAuch wenn die Zentrale in Köln liegt, war Beatrix Esser schon immer auch in anderen Städten für ihre Kundinnen da. Die MaBea-Partnerstudios sind in ganz Deutschland und in der Schweiz verteilt. Die Kölnerin ist an bestimmten Tagen in diesen Partnerstudios vor Ort und ermöglicht so den Kundinnen ein original MaBea-Permanent Make-up von der Meisterin persönlich."Ich suche immer neue Herausforderung", erzählt Frau Esser. "Mein Hauptstudio MaBea in Deutz übergebe ich vertrauensvoll an meine liebe Kollegin Roxy von Hoff. Sie hat bei mir von der Pike auf gelernt und ist seit fast 20 Jahren ein fester Bestandteil meines Teams. " Roxy von Hoff übernimmt die Rolle der Studioinhaberin, während Beatrix Esser sich vermehrt um die Außentermine kümmert.Experten-Schulung in Tel AvivSogar bis nach Tel Aviv hat es das Permanent Make-up von MaBea geschafft. Dort hat Beatrix Esser eine <a href="http://mabea.de/2016/06/masterclass-schulung-in-tel-aviv/">Masterclass-Schulung</a> geleitet, bei der sie ihr Wissen an 30 junge israelische Permanent-Make-up-Profis weitergab. Diese internationale Resonanz überraschte die engagierte Permanent Make-up Meisterin dennoch: "Skandinavien, die Türkei und Portugal haben angefragt und ich muss gestehen, ich fühle mich geehrt", erklärt sie.



Bildinformation: MaBea-Chefin Beatrix Esser auf neuen Wegen mit "MaBea on Tour"