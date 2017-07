The St. Regis Maldives Vommuli Resort zweimal mit dem World Luxury Spa Award ausgezeichnet

Pressemitteilung von Global Communication Experts GmbH

(fair-NEWS) Frankfurt am Main, Juli 2017 – Die Wellness-Oase IRIDIUM SPA des The St. Regis Maldives Vommuli Resorts, das erste Haus der bekannten Luxusmarke St. Regis auf den Malediven, wurde mit zwei World Luxury Spa Awards ausgezeichnet. Die glamouröse Zeremonie fand am 22. Juli in Hanoi, Vietnam, statt.



Das 2.000 Quadratmeter große IRIDIUM SPA des privaten Inselresorts konnte in den Kategorien „Best Luxury Boutique Spa“ sowie „Best Luxury Wellness Spa“ überzeugen. Die Ergebnisse basieren auf einer Vielzahl von Faktoren wie Marke, Standort, Gastzufriedenheit auf Basis von Online-Bewertungen, Dienstleistungen und Einrichtungen, Design und Menü-Angebote.



Die „World Luxury Spa Awards“ gelten weltweit als Höhepunkt des Erfolgs für Luxus-Spas. Die Auszeichnungen belohnen Höchstleistungen im Bereich Service und gratulieren Spas, die weit über den Standard hinausgehen.



Mit begehrten Wellnesspraktiken bietet das Resort in seinem über dem Meer erbauten Spa neueste, individuelle Dienstleistungen an, die von Ayurveda- und Akupunktur-Experten kuratiert werden. Das Spa verfügt über sechs private Paar-Behandlungs-Suiten, ein Dampfbad, eine Sauna und den Blue Hole Pool, der größte mit warmem Meerwasser befüllte Hydrotherapie-Pool auf den Malediven.



General Manager Alexander Blair zeigt sich stolz: „Wir freuen uns, diese prestigeträchtigen Auszeichnungen erhalten zu haben. Es ist ein Zeugnis für die harte Arbeit des Spa-Teams und ihre Hingabe, sicherzustellen, dass jede Gasterfahrung wirklich unvergesslich ist. Der Regenerierungs- und Wellness-Aspekt des Resorts sind uns sehr wichtig, so dass es ermutigend ist, dass unsere Bemühungen anerkannt werden. Wir schätzen die Auszeichnungen und streben danach, auch weiterhin den hohen Standard beizubehalten.“



Über The St. Regis Maldives Vommuli Resort

The St. Regis Maldives Vommuli Resort wurde im November 2016 eröffnet und ist das erste Haus der bekannten Marke auf den Malediven. Das Resort steht für einzigartigen Luxus kombiniert mit der besonderen Gastfreundschaft von St. Regis und besticht mit einem Barfuß-Konzept. Zu den Annehmlichkeiten gehört der legendäre persönliche 24-Stunden-Butlerservice von St. Regis. Die 77 exklusiv gestalteten Überwasser- und Landvillen – alle mit privatem Swimmingpool – haben je nach Wunsch ein, zwei oder drei Schlafzimmer. Im VOMMULI HOUSE finden Gäste u.a. ein Fitnessstudio, ein Friseursalon, ein Children’s Club sowie den Socialite Club für Jugendliche ab 16 Jahre. Des Weiteren gehören sechs Restaurants und Bars, ein Wassersportzentrum, eine PADI-zertifizierte Tauchbasis und der IRIDIUM SPA zum umfangreichen Angebot. www.stregismaldives.com



St. Regis Hotels & Resorts

St. Regis steht für eine perfekte Kombination aus zeitloser Eleganz, moderner Noblesse sowie herausragendem Service und setzt damit höchste Standards in der internationalen Hotellerie. Nach dem Vorbild des ersten, legendären Hotels unter St. Regis Flagge, das Colonel John Jacob Astor 1904 in New York in Midtown Manhattan errichtete, begeistern die knapp 40 Hotels und Resorts anspruchsvolle Geschäfts- und Urlaubsreisende in den besten Lagen der gefragtesten Metropolen und begehrtesten Feriendestinationen. Mit gediegener Gastlichkeit und erstklassigem, maßgeschneidertem Service durch den legendären St. Regis-Butlerservice sprechen die Hotels und Resorts alle Sinne der Gäste an. Tradition und Anspruch der St. Regis Hotels und Resorts finden mit Neueröffnungen auf der ganzen Welt ihre Fortsetzung und sprechen eine neue Generation von Luxusreisenden an. Bis 2018 soll das Portfolio 50 Hotels umfassen. Die St. Regis Hotels nehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.stregis.com, www.stregis.com/residences, www.stregis.com/familytraditions sowie auf Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter und YouTube.





