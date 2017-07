Zivilisten vor Maduros Schergen schützen

(fair-NEWS)

Eine „Drei-Wege-Strategie aus militärischem Rettungseinsatz, Verbot der Abwicklung des Ölexports in US-Dollar und personenbezogenen Sanktionen bei gleichzeitigem Angebot von Straffreiheit für sich ins Exil zurückziehende Junta-Mitglieder“ fordert Carsten Mohr, der Südamerika-Experte der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC), zur Lösung des sich verschärfenden Venezuela-Konflikts und zur Abwendung eines Bürgerkrieges. Im ölreichsten Land der Erde wehrt sich der autokratisch regierende Präsident Nicolas Maduro mit allen Mitteln gegen eine demokratische Übergabe der Macht an die ehemalige Opposition, welche bereits Ende 2015 haushoch die Parlamentswahl gewann.Seit mehr als eineinhalb Jahren regiert Maduro mit Dekreten am gewählten Parlament vorbei und bedient sich dabei eines mit Gefolgsleuten besetzten Obersten Gerichts und gleichgeschalteter Medien. Die Zahl der politischen Häftlinge und behinderten Journalisten nimmt zu. Seine Repressionsmaßnahmen stützen sich auf Militärs, Sondereinheiten der Polizei und Milizen, die die Straßen des unter Mangelwirtschaft und veralteter Infrastruktur leidenden Staates unsicher machen. Andersdenkende wurden bereits unter Präsident Hugo Chavez aus dem Staatsapparat entfernt, der wie die Staatsunternehmen Günstlingen anheimfiel.Auf den seit Wochen anhaltenden und gegen die nach seinem Vorgänger Chavistas genannten Sozialisten der PSUV gerichteten Massendemonstrationen läßt Maduro „die Motorradgangs der Collectivos, einer Art chavistischer Sturmabteilung, und der bolivarianischen Nationalgarde brutal und gut gerüstet Jagd auf Regierungsgegner und Demonstranten machen“, berichtet Mohr. Anfang Juli hatte sein Vizepräsident, Tareck El Aissami, die Nationalgarde veranlasst, einen 200-Mann-starken Schlägertrupp Einlass ins Parlament zu gewähren, um Abgeordnete verprügeln und bestehlen zu lassen. „Es ist schon absonderlich, wie deutsche Traditionsstalinisten, aber auch Bundestagsabgeordnete der Linken diese SA-Methoden negieren“, meint das BCC-Vorstandsmitglied. Mohr warnt vor in Deutschland von der venezolanischen Botschaft ausgehenden Desinformationskampagnen, z.B. durch das Portal „amerika21“.Nun hat der Präsident ein Demo-Verbot erlassen und 230.000 Soldaten gegen die aus allen Bevölkerungsschichten stammenden Demonstranten mobilisiert, um am Sonntag von seinen Getreuen über ein ihm genehmes Gegenparlament zur verfassungsgemäß gewählten Nationalversammlung abstimmen zu lassen. Die Parteien deren Parlamentsmehrheit haben zu Boykott und Generalstreik aufgerufen.Da das bestehende Parlament aus Wahlen auf Basis der geltenden, von den Chavistas einst geänderten Staatsverfassung hervorgegangen ist, sei eine neue verfassungsgebende Versammlung genauso wenig zielführend wie die vom US-Präsidenten geforderte Abhaltung gerechter und freier Wahlen, erklärt der Venezuela-Kenner: „Dem Maduro-Regime geht es nicht um Respekt vor Wahlen aufgrund der einen oder anderen Chavista-Konstitution, sondern um den Machterhalt der sich bereichernden Parteibonzen.“Der Sozialdemokrat tadelt den „zarten Hinweis“ der EU-Außenbeauftragten Frederica Mogherini, dass die Abstimmung am Sonntag umstritten sei und auf Rechtsstaatlichkeit geachtet werden müsse, als „beschämend und zu wenig“. Die EU verkenne die ernste Lage. Mohr ist sich sicher, dass selbst wenn sich das Parteienbündnis MUD weiterhin als schwach erweisen sollte, die junge Generation weiterhin für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen und eine Auseinandersetzung mit der „Boliburguesia“, wie die Venezolaner die unter Hugo Chavez reich gewordenen bolivarischen Revolutionäre nennen, nicht scheuen werde.Der Korruptionsbekämpfer empfiehlt, die Europäische Union müsse Kolumbien und die Staatengemeinschaft für einen militärischen Rettungsplan gewinnen, um eine menschliche Katastrophe zu verhindern, sollte Maduro auf die Bevölkerung schießen lassen: „Die Ehrfurcht vor kolumbianischen Truppen kann auf die venezolanische Armee die präventive Wirkung entfalten, von Zivilisten abzulassen“. Auch sollte die EU im Hintergrund, Kuba, Bolivien und Ecuador Anreize bieten, der PSUV-Nomenklatura bei Gewaltverzicht gesichtswahrend und unbeschadet Aufnahme zu gewähren.Die USA könnten sich dann auf den bereits richtigen Weg konzentrieren, die weltweite Bewegungsfreiheit der plündernden und kriminellen PSUV-Kader einzuschränken und ihre Auslandsvermögen einzufrieren. Da diese insbesondere die maßgeblich beim „Erzfeind USA“ generierten Einnahmen der staatlichen Ölfirma PDVSA in private Taschen umleiten, kann ein Verbot für Zahlungen in US-Dollar die Attraktivität der Schergen, an der Macht bleiben zu wollen, erheblich senken.



Bildinformation: CSD: Venezolanischer Protest auch in Berlin (Foto: C. Mohr)