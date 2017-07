(fair-NEWS)

Düsseldorf, 28. Juli 2017. Der Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour ist ab sofort Mitglied in der Allianz Selbständiger Reiseunternehmen (asr), die ausschließlich die Interessen des selbständigen Mittelstandes in der Tourismuswirtschaft vertritt.„Wir freuen uns sehr, mit Anex Tour einen weiteren mittelständischen Veranstalter, welcher aus Überzeugung zum Reisebürovertrieb steht, im asr begrüßen zu dürfen,“ so Jochen Szech, Präsident des Verbands.Seit dem Markteintritt in Deutschland legt Anex Tour den Fokus auf den stationären Vertrieb und präsentiert sich als zuverlässiger, verbindlicher und fairer Partner. Der Beitritt im asr ist daher für den Veranstalter ein wichtiger Schritt um die Zusammenarbeit mit mittelständischen Reisebüros deutlich auszubauen."Es gilt mehr denn je, die Substanz mittelständischer Reisebüros weiter zu stärken, deren Engagement zu würdigen und ihnen in vielschichtiger Art und Weise als Partner zur Seite zu stehen. Unser Mitwirken im asr ist deshalb eine Selbstverständlichkeit," so Carsten Burgmann, Chef Commercial Officer von Anex Tour, über den Verbandsbeitritt.Über asr – Allianz Selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e.V.Der asr ist seit über 40 Jahren die Vertretung des touristischen Mittelstands. Der asr Bundesverband e.V. vertritt den mittelständischen Tourismus gegenüber der Politik und engagiert sich für Chancengleichheit des Mittelstandes im Bereich Veranstalter, Reisebüro und Dienstleistungen.



Bildinformation: Anex Tour gibt Mitgliedschaft in asr bekannt