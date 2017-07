(fair-NEWS)

In Engstellen wissen <a href="http://robomaeher.de/blog/automower-passagen-schaltung-oder-flaechen-schaltung/">Rasenroboter</a> oft nicht mehr weiter. Nun hat das Team Häußler, Mähroboter-Händler aus dem baden-württembergischen Schwörzkirch, ein Modul entwickelt, mit dem Automower Passagen problemlos durchfahren können.Passagen für Automower oft problematischViele Automower-Besitzer kennen das Problem: Wie gelangt der Rasenroboter durch enge Passagen, zum Beispiel zwischen zwei Beeten oder am Haus vorbei vom Garten zum Vorgarten? Fährt der Mähroboter im Mähmodus in eine längere schmale Passage hält sich der Mähroboter unverhältnismäßig lange dort auf, oder quittiert sogar seinen Dienst mit einer Fehlermeldung.Praktisches Modul für EngstellenDie vom Team Häußler entwickelte Automower-Passagenschaltung hilft dem Mähroboter dahingehend, daß die Schaltung die Passage nur öffnet, wenn der Automower nicht im Mähmodus unterwegs ist, ist der Automower im Mähmodus bleibt die Passage geschlossen.Die Passagenschaltung besteht aus dem zweiteiligen Passagenmodul und einem zusätzlich zu installierenden Korridorkabel. Das erste Teil des Passagenmoduls wird im Automower installiert, das zweite Teil in die bestehende Installation integriert. Die Kommunikation zwischen beiden Teilen des Passagenmoduls erfolgt über Bluetooth. Geschaltet wird über Batterie, so dass kein Stromanschluss erforderlich ist. Die Automower-Passagenschaltung von Häußler ist ab Mitte August 2017 lieferbar.



Bildinformation: Rasenroboter Passagenschaltung