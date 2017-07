(fair-NEWS)

Einfach mal ein Buch zur Hand nehmen, sich zurücklehnen, den Tag damit verbringen, um sich in die Geschichte zu vertiefen und abzutauchen. Nicht immer hat man die Zeit dazu, aber wenn sich die Gelegenheit bietet, sollte man das machen und dies voll und ganz genießen.Buchtipps:Das ultimative GutelaunebuchSpannend lustige Reiseberichte und Alltagsgeschichten und herzerwärmende, seelenschmeichelnde Lyrik zaubern in jedes Gesicht ein Lächeln, das lange anhält … wenn es nicht durch ein Lachen unterbrochen wird …Balsam für Herz, Seele und Zwerchfell - ein Buch, das man nicht nur einmal liest!Taschenbuch: 284 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (25. August 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3738631321ISBN-13: 978-3738631326Borderline: Der Tod spielt mit uns Katz und MausDas Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.Taschenbuch: 120 SeitenVerlag: epubli; Auflage: 1 (27. Februar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3742700723ISBN-13: 978-3742700728Angst um BerlinEine einzige Aussage könnte Berlin vor der Zerstörungswut eines Unbekannten retten, doch bei der Polizei stößt Susanne P. auf taube Ohren. Ein unwahrscheinlicher Tag nimmt seinen Lauf, als die erste Explosion die Stadt erschüttert.Empfohlen ab 18 JahreTaschenbuch: 432 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (31. August 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3741293954ISBN-13: 978-3741293955DachlukenkindDachlukenkind – das sind die gesammelten Notizen über eine Kindheit als ungewollte Tochter und deren weiteres Leben mit der Angst.In mehreren psychiatrischen Therapien findet sie zu sich selbst, und sie findet eine Partnerin, die ihr Halt gibt.Das Buch ist schonungslos und wirft einen beeindruckend realistischen Blick darauf, was sich hinter den Kulissen familiären Zusammenlebens verbergen kann.Taschenbuch: 100 SeitenVerlag: Dorise-Verlag; Auflage: 1 (19. Februar 2010)Sprache: DeutschISBN-10: 3937973850ISBN-13: 978-3937973852Limericks und andere DummheitenDorothea Iser hat ein Mal zu mir gesagt, dass ein Buch immer eine Funktion haben sollte.Dieses kleine gemeinsame Buch zeigt auf, welchen Wandel ich persönlich in den vier Jahren Zugehörigkeit zur Jerichower Schreibrunde vollzogen habe.Der dorise-Verlag gab mir mit der Veröffentlichung meines Buches „Dachlukenkind“ eine Chance, meine schlimmen Jahre der Kindheit und Jugend sowie die Erfahrungen, welche ich in den Therapien machte, zu verarbeiten…Marion KrügerTaschenbuch: 100 SeitenVerlag: Dorise-Verlag; Auflage: 1 (18. Oktober 2012)Sprache: DeutschISBN-10: 3942401428ISBN-13: 978-3942401425Liebeserklärung an eine Insel: FormenteraEine Hommage an “das kleine Paradies im Mittelmeer“:Empfindungen und Erfahrungen, lustige und spannende Geschichten und liebevoll besinnliche Lyrik über und aus Formentera.Lesegenuss, nicht nur für Formentera-FansTaschenbuch: 84 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (25. August 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3738631259ISBN-13: 978-3738631258Geschichten für Groß und KleinGeschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstützt krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.http://henri-thaler.de/Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.Taschenbuch: 192 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (16. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3734749425ISBN-13: 978-3734749421PurpurHerz"Gemalte Worte und geschriebene Bilder" - Lyrik, Poesie und KurzprosaTaschenbuch: 136 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (21. September 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3848224968ISBN-13: 978-3848224968Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer