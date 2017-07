Steigende Mieten für Gewerbeimmobilien

(fair-NEWS)

In fast allen deutschen Großstädten sind die Preise für Gewerbeimmobilien in den letzten Jahren stark gestiegen. Aktuell liegt die Leerstandsquote in den wichtigsten Metropolen Deutschlands teilweise nur noch bei lediglich 2,5 Prozent. Attraktive Lösungen, um flexibel auf das fehlende Angebot zu reagieren, bietet der deutschlandweit vertretene Premium-Office Center Anbieter CONTORA Office Solutions.München, 29. Juli 2017 - Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) gab im Zusammenhang einer Studie bekannt, dass die Mieten für Gewerbeimmobilien in den deutschen Metropolen stark gestiegen seien. Demnach hätten sich mancherorts die Mieten in nicht einmal zehn Jahren um 34 Prozent verteuert. Die Liste der höchsten Steigerungen bei Gewerbemieten führt mit großen Abstand Berlin an. Grade hier, in einem der wichtigsten europäischen Hotspots, wird es für Start-ups und Unternehmer immer schwieriger, Fuß zu fassen und sich mit Hilfe von repräsentativen Büroflächen zu etablieren. Berlin schließt hier jetzt deutlich zu Städten wie München und Frankfurt auf.Sofern man aber akuten Flächenbedarf hat und auf eine Premium Lage angewiesen ist, bietet das Geschäftsmodell des aus München stammenden Büro-Service-Anbieters CONTORA Office Solutions eine optimale Alternative: Komplett ausgestattete Büros und Besprechungsräume, kurz-, mittel- oder langfristig, zum monatlichen Pauschalpreis, in Top-Lagen und mit gemeinsam genutzten Allgemeinflächen anmieten.Die exklusiven CONTORA Offices, mit flexiblen Bürolösungen, gibt es in den besten Lagen und Immobilien Deutschlands. Aktuell in Berlin, München und Frankfurt. Hamburg und Düsseldorf folgen im kommenden Jahr, und weitere Standorte sind fest geplant."Der Markt in Berlin hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch verändert. Gerade in Bereichen wie Berlin-Mitte oder in der neuen City West übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich", so Gesellschafter-Geschäftsführer Lars Henckel.Die Nutzung einer repräsentativen Geschäftsadresse einer Premium-Immobilie, ganz gleich ob in München, Frankfurt oder Berlin, mit flexibel anmietbaren Konferenzräumen und Videokonferenzeinrichtungen, sowie Telefonservice und Anrufmanagement, wird durch das Angebot des Premium-Anbieters einfach und kostengünstig umsetzbar. Bei Bedarf können Kunden auch durch professionelles Sekretariatspersonal unterstützt werden. Die flexible Nutzung von Gemeinflächen und Infrastruktur in den CONTORA Offices ist nicht nur zur jeder Zeit garantiert, sondern auch schnell und unkompliziert umsetzbar - per Anruf, sowie auch online über das Kontaktformular der CONTORA Office Solutions Webseite."Egal ob Sie eine kurzfristige Übergangslösung für Ihre neuen Büros suchen, oder ob Sie dauerhaft auf professionellen Service in einer Premium-Immobilie zurückgreifen möchten - CONTORA Offices bieten vielfältige Vorteile und immer die besten Lösungen", so Gesellschafter-Geschäftsführer Helmut Arend.Weitere Informationen zu CONTORA Office Solutions finden Sie unter folgendem Link: www.contora.de



Bildinformation: Büros ab einem Arbeitsplatz und ab 15 qm finden Sie bei CONTORA Office Solutions