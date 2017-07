Anatomisch gesunde Pferde durch gut angepasste & schulterfreie Sättel

(fair-NEWS)

Das Gefühl, ein solches Pferd zu reiten, ist ein reiterliches GlücksgefühlNur wenige Sättel sind heute wirklich schulterfrei und ermöglichen dem Pferd, sich gesund zu bewegen und mit dem Rücken nach oben zu schwingen. Das aber ist die natürliche Form der Bewegung.Erst wenn es das kann, ist es dauerhaft gesund reitbar und dann sind die Hilfen des Reiters als Informationen und nicht als Druck und Stress zu verstehen. Dem Pferd zu ermöglichen, seine körperliche Mitte zu finden und seine ihm angeborene Dehnung auch unter dem Reiter zu gehen, gibt ihm Selbstvertrauen und macht es wieder zufrieden reitbar.Eine gute Beratung am Pferd, die faire Beurteilung seiner Rückenform und Konstitution, ist unabhängig von Alter, Ausbildungsstand oder Rasse, die grundlegende Voraussetzung zur Sattelanprobe. Nur ein gut angepasster Sattel mit der Berechnung und Einstellung der Kissenform und Kissenwinkel ermöglicht dem Pferd- wenn es bereits schwerwiegende Rücken- oder Trapezmuskel- Probleme hat- es nachhaltig zu therapieren.In einem Mess-Protokoll sollte jeder gute Sattler oder Sattelberater dem Reiter die wichtigen und nachvollziehbaren Mess-Informationen geben. Auch weitere Hilfen – wie das Pferd richtig trainieren, die Losgelassenheit und Regeneration der Problembereiche behandeln und korrekt Reiten- sollte er dem Besitzer anhand geben. Wer das beherzigt, und einen gut angepassten Sattel nebst Protokoll bekommt, kann schon bald feststellen, wie fein das Pferd wieder zu reiten ist. Pferde, die gegen die Hand gehen, sich widersetzen und gegen alle Hilfen wehren fühlen sich unwohl, sind häufig auch „nervig“ und sogar bösartig. Gutes Satteln, nach den neuesten Forschungen möglichst mit schultermuskelfreien Sätteln, in Verbindung mit korrektem Training, gibt dem Reiter zusammen mit seinem Pferd schon bald wieder ein ganz neues Lebensgefühl.Das Pferde, die mit schultermuskelfreien Sätteln gesattelt und geritten sowie nach seriöser und fachkundiger Empfehlung weiter gearbeitet werden, anschließend gelenk- und rückenschonend ihr Leben unter dem Sattel genießen können, ist zwischenzeitlich nachgewiesen.Denn zum Erhalt der Tragfähigkeit muss die Rückenmuskulatur ständig trainiert und gestärkt werden.Nur ein gut bemuskelter Rücken kann den Reiter perfekt tragen. So sind z.B. hervor stehende Dornfortsätze oder Muskelatrophie ein deutliches Anzeichen für schlecht angepassten Sattel und mangelndes Trab – und Bodenarbeitstraining.Viele Reiter suchen heute eine ganzheitliche Arbeitsweise mit ihrem Pferd. Der ambitionierte Pferdebesitzer wählt in der Regel eine Ausbildung, die seinen Ansprüchen und den Möglichkeiten des Pferdes möglichst nahe kommt. Darum ist bei der Ausbildung von Reiter und Pferd immer größter Wert auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise zu legen. Da sind leider häufig auch die Trainer überfordert, daher sollte der gute Trainer sich diesen neuen Erkenntnissen nicht verschließen. Schon bei der Bodenarbeit muss das Pferd korrekt auf seine Aufgabe unter dem Sattel vorbereitet werden, dazu braucht es mehr als nur einen Kappzaum, die Longe und Gerte, es braucht eine komplexe Arbeit. Erst wenn der Reiter sein Pferd in der ganzen Biomechanik erfasst und beurteilt hat und dieses Bild nicht mehr aus den Augen verliert, kann er es wirklich gesundheitsfördernd und nachhaltig trainieren und satteln bzw. reiten.Hinweise und Tipps dazu:Michael Geitner: Pferde-Dual-Aktivierung www.pferde-ausbildung.de/Equi-Scan: Rückenvermessung (ohne Aufwölbung) www.equiscan.de/de/Vermessung in Aufwölbung: www.testa-sattelkonzept.de/vermessung/schultermuskelfreie Sättel: www.testa-sattelkonzept.de/saettel/



Bildinformation: ungehinderte Rückenaufwölbung eine gesunden Pferdes (Foto Testa)