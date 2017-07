Das Erlebnishotel Gassenhof – Abenteuer und Erholung für jedermann

(fair-NEWS) Atemberaubender Urlaub im Sporthotel in Südtirol



Bei uns können Sie jeden Tag etwas Neues erleben. Mit Rat und Tat stehen wir Ihnen zur Seite, wenn es für Sie auf Wandertour geht oder Sie die Skipisten unsicher machen möchten. Besonders ist außerdem, dass Ihr Urlaub bei uns sehr nachhaltig gestaltet ist, da wir mit dem Gütesiegel Ecolabel ausgezeichnet sind, welches uns nun auch nachweislich zertifiziert und bestätigt, dass wir ein durch und durch umweltfreundliches Hotel sind.



Genau was für Feinschmecker – das perfekte Hotel in Ridnaun



In dem Ratschings Hotel dürfen Sie sich auf die Vielfalt an Delikatessen aus Italien und der Feinkost aus Südtirol freuen. Es erwarten Sie ein sehr reichhaltiges Frühstücksbuffet, vollmundige Weine, Südtiroler Spezialitäten, mediterrane Köstlichkeiten und internationale Leckerbissen. All das wird Ihnen serviert von unserem einheimischen Personal, das schon lange unser Vertrauen und unsere Wertschätzung genießt. Somit sollte Ihrem einmaligen Urlaub im Gassenhof nichts mehr im Wege stehen.



Entspannung und Wellness pur im Wellnesshotel in Sterzing



Lassen auch Sie sich von der wunderschönen Landschaft Südtirols beeindrucken und genießen Sie unser vielfältiges Angebot an Wanderungen und Radtouren. Umso wichtiger ist der Wellnessbereich Gassenbadl, der am Abend für die nötige Entspannung sorgt. Ausgestattet mit Saunen, Erholungsräumlichkeiten, diversen Wasserbädern, Schwimmbad und Whirlpool werden Ihren Fantasien keine Grenzen gesetzt. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit sich bei einer pflegenden Beautyanwendung zurückzulehnen oder von unseren Massage-Experten durchkneten zu lassen – auch für die kleinen Gäste ist hier etwas dabei.