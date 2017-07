MONDI HOLIDAY – Erholung pur im Hotel in Prissian

(fair-NEWS)

Ausgezeichnete Natur um das Genusshotel in SüdtirolHier sind sie als Naturliebhaber/in genau richtig. Inmitten der traumhaften Naturlandschaften liegt das MONDI-HOLIDAY Genusshotel Tirolensis. Es lädt Besucher nicht nur dazu ein, vom hektischen Alltagsstress zum Entspannen, sondern auch eine besondere Natur zu entdecken, die auf der ganzen Welt einmalig ist. Hohe Berge und märchenhafte Wälder laden zu inspirierenden Momenten ein, die den Aufenthalt in Südtirol zu einem absoluten Traumurlaub machen und Ihre Energiereserven füllen.Endlose Begeisterung im Hotel Meraner LandDynamische Tage im Urlaub erleben, ist hier kein Problem. Sie haben die Möglichkeit Wanderwege verschiedener Schwierigkeitsstufen zu begehen. Sie führen nicht nur zu kulturellen Hinterlassenschaften, sondern schärfen den Blick für die heimische Flora und Fauna. Natur- und Kulturliebhaber werden hier also viel zu entdecken haben. Im Winter können Sie verschiedene Wintersportarten wie Skifahren oder Langlaufen praktizieren. Aber auch im Sommer bieten sich viele Mountainbike-Routen zum befahren an. Südtirol bietet daher zu jeder Jahreszeit ein außergewöhnliches Reiseerlebnis. Für die Familienfreundlichkeit sorgt nicht nur die Region mit ihren zahlreichen Ausflugszielen, sondern auch das Hotel selbst. Es bietet für die Kleinen in einem Kinderspielzimmer eine Spielzeugauswahl.Lassen Sie sich jeden Wunsch in dem Hotel in Tisens erfüllenNeben aufregenden Urlaubstagen sind auch entspannte Tage sichergestellt. Denn auch Erholung wird im MONDI-HOLIDAY Genusshotel Tirolensis großgeschrieben. Viele zusätzliche Angebote wie ein Dampfbad, ein Hallenbad, eine Infrarotkabine oder eine finnische Sauna ergänzen den Urlaub in Südtirol optimal und führen zu gesteigerter Gesundheit und Vitalität. Auch ein Fitnessraum steht den Gästen zur Verfügung, so dass im Urlaub auf nichts verzichtet werden muss.Weitere Informationen über das Hotel Tirolensis bietet die Homepage www.genusshotel-tirolensis.it/