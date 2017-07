Wicanders Athentica - Designbelag mit 2-fach Kork & Klick

(fair-NEWS)

<a href="https://www.allfloors.de/Vinyl-Designbelag-Parkett-Bodenbelag::Wicanders-Parkett-Korkboden-Vinyl-Designbelag-Bodenbelag">Wicanders Authentica Kork-Design-Parkett</a> - mehr als nur ein BodenbelagAbsolut komfortabel, nachhaltig, langlebig und schön - das ist die neue Korkboden-Kollektion Wicanders Authentica von Amorin Wicanders. Der weltweit größte Hersteller von Korkboden-Produkten stellt unter seiner Premiummarke Wicanders ökologisch wertvolle und stilvolle Bodenbeläge her, die durch die Natur inspiriert werden.Wir von allfloors.de bieten nach unserer Sortimentserweiterung diesen komfortablen und hochwertigen Korkboden in unserem Bodenbelags-Shop an. Als zertifizierter Fachhändler von Bodenbelägen achten wir auf neueste Trends und die technischen Anforderungen, die an Bodenbeläge für Wohn- und Objektbereiche gestellt werden.Wicanders Authentica - Mehrschicht-Bodenbelag für hohe AnsprücheWicanders Authentica ist der Korkboden, der vor allem mit seinen "authentischen" Vorteilen hervorsticht. Der Mehrschichtboden bringt Vorteile mit, die auf den natürlichen Eigenschaften von Kork basieren. Schalldämmend, strapazierfähig, verschleißfest, thermisch isolierend, stoßdämmend - das ist Wicanders Authentica Korkboden.Mit einer Deckschicht von 0,55 mm eignet sich Wicanders Authentica speziell für Bereiche, die hohen Belastungen ausgesetzt sind wie öffentliche Gebäude. Auch im privaten Wohnbereich hält der Bodenbelag, was er verspricht. Haustiere, Kinder, aber auch Rollstühle oder Rollatoren sind kein Problem für diesen Korbboden. Die harte und rutschfeste Oberfläche hält Kratzern und Verfärbungen ebenso stand wie auch alltäglichen Belastungen.Wicanders Authentica Kork-Bodenbelag bleibt dauerhaft strapazierfähig und schön. Aus diesem Grund bietet Amorin Wicanders 25 Jahre Garantie für den Bodenbelag für den Einsatz im Wohnbereich und 15 Jahre Garantie für gewerbliche Objekte. Frei von gesundheitsschädlichen Phthalaten ist Wicanders Authentica Bodenbelag ein ökologischer und ästhetischer Korkboden.Korkboden - Naturmaterial im Trend-DesignWicanders Authentica kombiniert Kork mit trendigen Designs, die die Schönheit der Natur perfekt zum Vorschein bringen. Mit Blick auf angesagte Designs hat Amorin Wicanders einen Korkboden im Holz- und Stein-Design entwickelt.So bieten die Holz-Optiken einen klassischen bis rustikalen Look in zahlreichen Farbnuancen. Die Stein-Kollektion enthält dagegen eine Auswahl subil-feiner bis markante Muster. Die gekonnte Kombination von naturrealistisch geprägten Oberflächen und authentischen Dekoren macht den Korkboden Wicanders Authentica zu mehr als einen Fußboden.



Bildinformation: Wicanders Athentica - Designbelag mit 2 Korkschichten und Klicksystem (Bildquelle: @ Wicanders Amorim)