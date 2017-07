(fair-NEWS)

Dr. Timm Neu hat sich nach seiner Promotion in eine neue Welt aufgemacht - ins indische Bangalore. Was ihn dort erwartete, hat wenig mit dem Leben in Westeuropa gemeinsam. Schier unglaublicher Reichtum auf der einen Seite, schreiende Armut auf der anderen Seite, aber auch organisiertes Chaos und eine faszinierende Lebensart und Kultur, die einen schnell in Beschlag nimmt - im positiven wie im negativen Sinne.Spießrutenlauf in der Bürokratie und umständliche Regelungen auf der einen Seite, ein sorgloses Miteinander auf der anderen Seite. Bangalore, aber auch Goa und Rajasthan faszinieren nicht nur Timm Neu dank der besonderen Menschen und famosen Landschaften, werfen aber immer wieder auch Fragen auf.Bangalore und die übrigen Teile des Subkontinents die Eingang in die beschwingten Erzählungen fanden, sind voller Widersprüche. Hoch technisiert, während Teile der Bevölkerung noch wie Mittelalter ihr Dasein fristen und als Meister der Improvisationskunst immer wieder aus scheinbar aussichtlosen Situation das Bestmögliche herausholen.Kurzum, Crash Boom Bangalore ist ein Indien-Erlebnis der besonderen Art, das mit viel Feingefühl ein Bild von einem Milliardenvolk zwischen Gestern und Übermorgen zeichnet - und dies mit viel Humor und präziser Beobachtungsgabe.Erhältlich ist "Crash Boom Bangalore" (ISBN 9-783-939408-39-0) zum Preis von 12,99 Euro im Buchhandel oder direkt beim Westflügel Verlag unter <a href="www.westfluegel-shop.de/crash-boom-bangalore/"> www.westfluegel-shop.de/crash-boom-bangalore/</a>



Bildinformation: Neu erschienen: Crash Boom Bangalore