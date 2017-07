Wellnessurlaub im Polnischen Riesengebirge - Wandern, Entspannen & Genießen mit Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Stilvolles Boutique-Hotel Tarasy Wang:Das Boutique-Hotel Tarasy Wang ist ein sehr stimmungsvolles und schön gelegenes Haus in Karpacz im Riesengebirge. Herrliche Blicke auf die Schneekoppe, die tausendjährige norwegische Stabkirche Wang und das einzigartige Ambiente des ehemaligen Hochzeithauses aus dem Jahr 1897 sprechen ebenso wie die Herzlichkeit des Gastgebers für einen Urlaub in diesem Kleinod. Das liebevoll renovierte Boutique-Hotel besticht neben traumhafter Lage durch seine einmalige skandinavische Architektur und stilvolle Einrichtung gepaart mit zeitgemäßem Komfort. 24 romantische Zimmer, ein Restaurant mit großer Terrasse mit fantastischer Aussicht auf die Berge und ein hauseigener Wellnessbereich wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet und eingerichtet.Wandern, Entspannen & Genießen:Im Boutique-Hotel Tarasy Wang kann man herrlich entspannen und die Schönheit der Natur zu Fuß genießen. Vom einfachen Spaziergang bis zu ausgedehnten Wanderungen. Das Hotel ist auch idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und Fahrradtouren ins Riesengebirge, das in großem Umfang ein Nationalpark ist. Und in der kalten Jahreszeit eignet sich die direkte Umgebung des Hotels ideal für den Wintersport. Für Entspannung und Wohlbefinden sorgt der kleine aber feine Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, 2 Jacuzzis und vielfältigem Massageangebot.Wellnessangebote im Boutique-Hotel Tarasy Wang exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Erstklassige Reiseangebote zum Entspannen bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Die Erholungsangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wandern, Wohlfühlen und Genießen• Termine: Arrangement gültig bis 20.12.2017• Preis: Ab 223,- € pro Person und Arrangement (abhängig je von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Obstkorb zur Begrüßung auf dem Zimmer4. Eine Flasche Rotwein 0,7 l5. Nutzung von Saunen und Jacuzzis6. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts7. 5 % Rabatt auf alle Getränke an der Bar8. Inkl. Parkplatz, Kurtaxe9. Inkl. Wohlfühlritual bestehend aus 3 Anwendungen (150 min):9.1. Glättendes Körperpeeling, für sichtbare Hautverfeinerung9.2. Hot Stone Ganzkörpermassage9.3. Tief entspannende Massage von Kopf, Gesicht, Hals und FüßenWeiterführender Link zu den Reiseangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,25,tarasy-wang Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Boutique-Hotel Tarasy Wang