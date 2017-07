Der Stroblhof – das 4 Sterne Hotel in St. Leonhard bietet Luxus und Entspannung

(fair-NEWS)

Das Hotel im Passeiertal für jeden UrlaubstypDer Stroblhof bietet sowohl Einzelurlaubern als auch Familien die passenden Räume. Das Hotel verfügt über mehrere Suiten, Doppelzimmer, Einzelzimmer und Familienzimmer. Alle sind komfortabel und mit Charme eingerichtet. Lichtdurchflutete und liebevoll gestaltete Räume verleihen das gewisse Etwas und lassen Gäste rundum Wohlfühlen. Neben den Suiten und Zimmern befinden sich in St. Leonhard auch 2 Sterne Ferienwohnungen zum Relaxen.Das Passeiertal Hotel liegt idyllischDer Stroblhof ist ein 4 Sterne Hotel, das dank seiner optimalen Lage viele Aktivitäten ermöglicht. In traumhafter, idyllischer Lage bietet es ein Bergpanorama, das Sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Das Hotel im Herzen des Passeiertals ist ideal gelegen, um sich den Urlaub aktiv zu gestalten. Zahlreiche Wanderwege warten nur darauf erkundet zu werden, ebenso auch per Bike-Tour. Ob Familien-Fahrradtouren, Mountainbike- oder Rennrad-Touren, hier schlägt jedes Biker-Herz höher. Neben Wandern und Biken gibt es auch die Möglichkeit zu Reiten, Tennis zu spielen oder zu Golfen. Skifahrer, Langläufer und Rodler können sich ebenso freuen, im Umkreis von 20 km befinden sich gleich drei Skigebiete mit hunderten Pistenkilometern. Die kleinen Gäste kommen natürlich auch auf ihre Kosten, schauen Sie einfach in unsere Angebote.Das Wellnesshotel Südtirol mit vielen AngebotenMit vielen Zusatzangeboten sorgt der Stroblhof für einen Traumurlaub in Südtirol. So stehen jeweils für Familien und Ruhesuchende ein Frei- und Hallenbad zur Verfügung, außerdem gibt es mehrere Whirlpools zum Entspannen. Des Weiteren können Gesichts- und Körperbehandlungen, Massagen, Packungen, Kosmetik und vieles mehr in Anspruch genommen werden. Den kleinen Gästen bietet der Stroblhof Beauty for Kids, Verliebte können Paaranwendungen genießen. Saunen, Ruhebereiche und einen Fitnessraum können Gäste zudem benutzen. So steht einem erholsamen Urlaub nichts mehr im Weg.Weitere Informationen finden Sie unter: www.stroblhof.com/