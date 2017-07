LABONI AUF ERFOLGSKURS: EXZELLENTES PRODUKTDESIGN FÜR HUNDEMÖBEL

(fair-NEWS)

Der German Design Award gehört zu den wichtigsten Designpreisen weltweit und prämiert auch in diesem Jahr einzigartige und wegweisende Designkonzepte. Die langjährige Expertise und das strenge Nominierungsverfahren stellen dabei sicher, dass nur die besten Produkte, ihre Hersteller und Gestalter an dem Wettbewerb teilnehmen können. So ist bereits die Nominierung eine Auszeichnung.«Wir freuen uns sehr, dass wir schon kurz nach dem Start von LABONI für einen derart prestigeträchtigen Preis nominiert wurden. Das zeigt, dass wir mit unseren exklusiven Hundemöbeln auf dem richtigen Weg sind», sagt Friederike Erhorn, Geschäftsführerin der Volentis GmbH. Als Designerin der Kollektionen fühlt sich die Jungunternehmerin besonders geehrt, dass der Rat für Formgebung von sich aus auf sie aufmerksam wurde.Nominiert wurde die Volentis GmbH für die Hundemöbel ODEON und ASTORIA sowie den Hundekorb RIVA, der im März bereits mit dem European Product Design Award ausgezeichnet wurde.Über RIVALABONI hat mit dem Hundekorb RIVA einen einzigartigen Rückzugsort für Vierbeiner geschaffen. Die organische Form und das besondere Flechtwerk bieten ein kokonartiges Gefühl der Geborgenheit und präsentieren das Hundemöbel in einer unkonventionellen Optik. Durch den umsichtigen Einsatz von innovativen Materialien, ausgewählten Farben und interessanten Strukturen lässt sich RIVA harmonisch in die moderne Wohnlandschaft integrieren.Über ODEONDas Hundebett ODEON steht für Eleganz und Modernität und basiert auf einer sanft geschwungenen, klassischen Struktur, die den komfortablen Möbeln ein ruhiges und attraktives Aussehen verleiht. Die anspruchsvolle Raffinesse entsteht durch das subtile Flechtmuster, das verspielt durch graphische Linien aus Fasern in kontrastierender Farbe unterbrochen wird.Über ASTORIAEin kunstvolles Flechtwerk breitet sich strahlenförmig über einem pulverbeschichteten Rahmen aus und verleiht dem Hundebett ASTORIA eine unverkennbare Note. Das in dezenten Tönen gehaltene Hightech-Geflecht besticht durch eine sehr angenehme Haptik und strahlt eine elegante Natürlichkeit und moderne Leichtigkeit aus. Die hohe Rückenlehne und die von luxuriösen Stoffen umhüllten Polster schaffen dabei eine wunderbar behagliche Atmosphäre.Über den German Design AwardDer German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Sein Ziel ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und geniesst weit über die Fachkreise hinaus höchstes Ansehen.Weitere Informationen und Bilder zum German Design Award unter: www.german-design-award.com und www.german-design-council.de



Bildinformation: German Design Award Nominee: LABONI Hundebett ODEON, Copyright Volentis GmbH