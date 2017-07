Entspannung pur für unsere Hunde!

Pressemitteilung von DoggyBed & CatBed

Orthopädische Hundebetten direkt bei der deutschen Manufaktur kaufen

(fair-NEWS) Auch Ihr Hund hat Entspannung und Wohlbehagen verdient. Belohnen Sie ihn doch mit einem orthopädischen Hundekissen.



Ein orthopädisches Hundekissen gehört zur Grundausstattung eines jeden Hundes. Denn der Entlastungsprozess findet auch bei jüngeren, gesunden Hunden Anwendung, sodass durch Verwendung eines orthopädischen Hundekissens, späteren Knochenproblemen schon ab dem Welpenalter vorgebeugt werden kann.



XXL- große orthopädische Hundekissen für große Hunde. Bei der Herstellung unserer eleganten orthopädischen, großen Hundekissen-Hundebetten für Hunde, ist nur das Beste gerade gut genug. Ständige Innovationen und Weiterentwicklungen gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard der großen orthopädischen Hundekissen und Hundebetten.



Die großen orthopädischen Hundekissen für XXL-Hunde, sorgen für einen gesunden und wohltuenden Schlaf. Ihr Hund ruht auf hochwertigen viskoelastischen Liegeflächen, die speziell für die Gesundheitsförderung entwickelt wurden.



Kein Durchliegen

Es werden nur neue Schaumstoffe aus der Matratzenindustrie für das Innenleben der orthopädischen Hundekissen und Hundebetten verwendet. Diese wurden auf die Gewichte unserer Hunde abgestimmt. Wir fertigen standardmäßig orthopädische Hundekissen für Hunde bis 100kg Gewich mit 13cm starker Liegeflächet. Ein Durchliegen ist somit dauerhaft ausgeschlossen.



Doppelte Nähte

Bildinformation: DoggyBed Visko Compact Style

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf - auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.



Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.



Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

«Entspannung pur für unsere Hunde!»

