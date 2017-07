Warum ist ein orthopädischer Hundekorb oder ein Hundebett mit Kunstleder sinnvoll?

(fair-NEWS)

Ein orthopädischer Hundekorb gehört zur Grundausstattung eines jeden Hundes. Denn der Entlastungsprozess findet auch bei jüngeren, gesunden Hunden Anwendung, sodass durch Verwendung eines orthopädischen Hundekorbes, späteren Knochenproblemen schon ab dem Welpenalter vorgebeugt werden kann.Als optimaler Hundekorb eignet sich der orthopädische Hundekorb mit Kunstleder nicht nur zum Schlafen, sondern auch als gemütlicher Rückzugsort für den Hund. Gerade tagsüber schlafen die Hunde nicht tief und fest; stattdessen entspannen sie nur ein wenig. Auch wenn sie die Augen geschlossen haben und ruhig atmen, sind sie im Notfall sofort einsatzbereit.Unsere orthopädischen Hundekörbe bieten sich mit ihrer perfekten Ausstattung als idealer Platz für ein Nickerchen an. Die hochwertige Ausrüstung und die robusten Materialien verringern eventuelle Probleme bei Hunden, die an Arthrose oder an einer Dysplasie leiden. Gegebenenfalls wirken sie auch Schmerzen und Haltungsschäden bei Übergewicht entgegen. Die Hundekörbe sind für gesunde Hunde als auch für kranke Hunde geeignet.Kein DurchliegenEs werden nur neue, unbenutzte Schaumstoffe aus der Matratzenindustrie für das Innenleben der orthopädischen Hundebetten und orthopädischen Hundekissen verwendet. Diese wurden auf die Gewichte unserer Hunde abgestimmt. Ein Durchliegen bis 100 kg ist somit dauerhaft ausgeschlossen. Sie erhalten 5 Jahre Garantie gegen ein Durchliegen.Doppelte NähteJede Naht der orthopädischen Hundebetten ist 2-fach ausgelegt. Die Nähte werden 1x gesteppt und 1x genäht. Dies gewährleistet, dass keine Naht mehr aufreißen kann.Dickes KunstlederDas verwendete dicke Kunstleder wird seit über 20 Jahren für hochwertige Polstermöbel verwendet. Die Unterseite des Kunstleders besteht aus reiner Baumwolle. Die Oberseite besteht aus PU und hat somit eine geschlossene Oberfläche. Flüssigkeiten können nicht eindringen.Eigene ManufakturUnsere Produkte werden zu 100% in unserer deutschen Hundebettenmanufaktur in 44534 Lünen hergestellt.HandfertigungUm die hohe Qualität der Produkte zu gewährleisten, werden sämtliche <a href="https://www.doggybed.de">DoggyBed</a> und CatBed in "handwerklicher Tradition" gefertigt.



Bildinformation: DoggyBed Visko Compact Style