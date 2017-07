App verbindet Sportbegeisterte auf dem World Fitness Day

(fair-NEWS)

Am Samstag, dem 22. Juli fand erstmalig der World Fitness Day in Frankfurt statt. Auf dem erfolgreichen Fitness Live Event hat ein junges StartUp aus Wiesbaden ganz besonders auf sich aufmerksam gemacht. UrbanX bietet Sportlern über die gleichnamige App die Möglichkeit, jederzeit Trainingspartner und Sportreffen in ihrer Stadt zu finden.Beim World Fitness Day drehte sich alles um Sport in der Gemeinschaft. Rund 20.000 Sportler und Sportlerinnen besuchten das Event in der Commerzbank Arena. Mittendrin das Startup UrbanX, welches mit seinem außergewöhnlichen Stand auf sich aufmerksam machte. Auch hier standen gemeinschaftliche Erlebnisse im Vordergrund. Standbesucher konnten entweder in spannenden Sport-Challenges gegeneinander antreten oder gemeinsam auf der standeigenen Hebebühne in sechs Metern Höhe das beste Selfie auf dem WFD schießen. Exklusive Interviews und Workouts machten den Stand letztendlich zur Trendlocation des Fitness Events. Für gute Stimmung sorgte zudem ein DJ mit sommerlichen Beats.Mit dabei waren unter anderem Personal Coach Marvin Gramowski, Instagramerin Alica Büchel sowie Alexandra und Jan aus The Biggest Loser. Für sie alle gilt eines – nämlich, dass die Gemeinschaft beim Sport ausschlaggebend ist. „Sport in der Gruppe hat maßgebend zu meinem Erfolg mitbeigetragen!“ erklärt Jan, der innerhalb von sechs Monaten 97 Kilo abgenommen hatte.Die UrbanX App fasst den Trend des gemeinsamen Sportmachens auf und wird zukünftig Freizeitsportler in ganz Deutschland miteinander vernetzen. Über den Radar der App finden Nutzer andere Sportbegeisterte sowie Sporttreffen in ihrer Nähe und können direkt mitmachen.„UrbanX macht die Stadt zu Eurem Sportplatz! Findet neue Sportpartner und entdeckt den Fun an gemeinsamen Sporterlebnissen. Schließt Euch neuen Sportgruppen und Coaches an oder erstellt Eure eigenen Treffen.“ fasst Mitgründer Saijan Iyer die Idee von UrbanX zusammen. Somit gilt die Ausrede „Aber ich habe doch niemanden, der mit mir Laufen geht“ jetzt wohl nicht mehr.UrbanX richtet sich damit nicht nur an Freizeitsportler, sondern auch an Personal Trainer, Vereine und Hochschulen. Sie können ihr Sportprogramm über die App verwalten und mit den Teilnehmern kommunizieren. Somit könnte die lästige Terminabsprache über verschiedenste Kanäle wie WhatsApp, Facebook oder SMS schon bald der Vergangenheit angehören.Die UrbanX App steht ab sofort kostenlos für iOS und Android zum Download bereit. Somit hat nun jeder die Chance seinen Trainingspartner für den Sommer zu finden. Man darf zudem mit Spannung auf die nächsten Wochen und Monate schauen, in denen das StartUp die App mit weiteren Funktionen und Verbesserungen ausstatten wird.Weiteres Pressematerial finden Sie hier:



Bildinformation: Mit Workouts und cooler Musik wurde der Launch der App gebührend gefeiert