Nur das Beste für diejenigen, die schnell und weit reisen möchten.

(fair-NEWS)

Für beide Modelle gibt es einen symmetrischen Lock it Kofferträger in Schwarz für jeweils 292,00 € - beide lieferbar! Auch gibt es einen asymmetrischen Lock it Kofferträger für jeweils 283,50 €. Es gibt eine große Auswahl an Koffern aus verschiedenen Materialen, Größen und Farben für diesen Träger. Speziell für diese beiden Modelle vom Motorradzubehör-Hersteller entwickelt, gibt es nun das Xplorer Cutout Set inklusive Edelstahl Träger und Alukoffern für komplette 1149,00 € und die „Black“ – Version mit den schwarzen Alukoffern für 1175,00 €. Des Weiteren gibt es einen Lock it Tankring für 44,90 € in Silber auf den die Hepco&Becker Tankrucksäcke passen. Topcases können entweder mit dem Alurack, 131,50 €, oder mit dem Easyrack, 161,50 €, angebracht werden. Zum Schutz der normalen 1090 Adventure hat der Hersteller einen schwarzen Motorschutzbügel für 241,00 € im Sortiment. Für beide Modelle wiederum wird eine Motorschutzplatte aus Aluminium für 249,50 € angeboten. Um die R-Version im Falle eines Falles zu schützen ist ein Tankschutzbügel in Orange für 267,50 € erhältlich. Die normale und die R-Version können mit einem Lampenschutzgitter für 92,50 € zusätzlichen Schutz erhalten. Für den Lenker ist ein Griffschutz für jeweils 132,00 € bereits lieferbar. Auch für den besseren Stand auf unebenen Boden wie zum Beispiel Kies gibt es ein Zubehörartikel – die Seitenständerplatte in Schwarz/Silber ist für 47,50 € erhältlich.Wem die Gepäckmitnahme noch nicht ganz ausreichend ist, der kann sich auch noch die Gepäckbrückenverbreiterung für jeweils 87,50 € zulegen und somit diverse Taschen verzurren. Alle Artikel für die beiden Adventure Versionen hat der Hersteller bereits lieferbar.



Bildinformation: KTM Adventure mit Hepco&Becker Ausstattung