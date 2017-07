Auf in die Welt: Messen bieten persönliche Insider-Informationen, Vergleichsmöglichkeiten und Tipps von Fachleuten

(fair-NEWS)

Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2018 / 2019 ins Ausland will, hat viele Fragen zu klären. Bundesweit bieten die „Auf in die Welt“-Messen Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien. Anders als im Internet können Schüler, Eltern und Lehrer hier persönlich die Fachleute und Ehemalige treffen und Praxis-Tipps für den eigenen Weg bekommen.Dr. Michael Eckstein ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Völkerverständigung und Organisator der Messen: "Wer als junger Mensch ins Ausland will, hat heute eine große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl. Die Angebote sind vielfältig und unterscheiden sich bei Preis und Leistung erheblich. Ein Vergleich lohnt sich. In jedem Falle sollte man das persönliche Gespräch mit mehreren Anbietern suchen. Dafür gibt es die Auf in die Welt-Messe, die auch Erfahrungsberichte und Fachvorträge sowie Tipps für die Bewerbung um die Stipendien bietet.“Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren stark verändert und viele Jugendliche verunsichert. Inzwischen hat sich aber viel getan: Die Schulgesetze ermöglichen Auslandsaufenthalte während der Schulzeit. Die Anbieter haben auf das Interesse an kürzeren Aufenthalten und neuen Zielen reagiert. Für Abiturienten bieten internationale Colleges und Universitäten interessante Programme.Während der Schulzeit für ein Jahr in die USA – das war bis zur Schulzeitverkürzung der „Klassiker“ des Schüleraustausches. Die Schulzeitverkürzung verunsicherte die Familien. Hinzu kam das zunehmende Interesse an neuen Zielen, von Australien über England, Kanada bis Neuseeland. Inzwischen haben sich die Bedingungen verbessert: Die Schulgesetze sehen vor, dass Auslandsaufenthalte möglich sind und die Schulleistungen angerechnet werden. In mehreren Ländern wird die Rückkehr zum 13jährigen Gymnasium (G9) die Bedingungen für den Schüleraustausch künftig weiter verbessern. Auch die Anbieter haben reagiert: Schüler können für kürzere Zeiträume ins Ausland, drei bis fünf Monate sind gut machbar. Mehr als 50 Länder stehen zur Auswahl.Das Interesse vieler Jugendlicher, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen, hat zu einem Boom bei „Work and Travel“-Reisen geführt, vor allem nach Australien und Neuseeland. Man kann nach dem Abitur aber nicht nur Abenteuerurlaub machen, sondern im Ausland auch etwas lernen. Internationale Hochschulen bieten Schnupperstudiengänge und Kurzprogramme für internationale Studenten – teilweise zu Kosten, die mit denen eines Schüleraustausches vergleichbar sind. Solche Angebote gibt es nicht nur in den USA und „downunder“, sondern auch von internationalen Hochschulen in Europa.Ab August 2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien zur Messe „Auf in die Welt“ in ihrer Region ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel. Offizielle Vertreter wichtiger Austauschländer und Beratungsinstitute sind ebenfalls vor Ort. Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro jährlich informieren. Besucher der Messen erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Auf in die Welt-Messen finden bundesweit statt, und zwar jeweils samstags. Beginnend in Hannover, über Leipzig, Bremen, Wiesbaden, Berlin Münster, Düsseldorf, Stuttgart, Ahrensburg, Ingolstadt, Hamburg, Frankfurt, Köln, Braunschweig bis München. Der Eintritt ist für die Besucher frei. Termine, Ausstellerliste, Programm und kostenfreies Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)