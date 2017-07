Aktiv, meditativ, kreativ

(fair-NEWS)

(epr) Zypern, die drittgrößte Insel im Mittelmeer, ist sagenumwoben: Hier soll die griechische Liebesgöttin Aphrodite einst dem Meer entstiegen sein und sich in den hübschen Jüngling Adonis verliebt haben. Heute machen das mediterrane Klima, eine wildromantische Landschaft und exzellente Weine die Insel zu einem Urlaubsparadies, das seinesgleichen sucht. Der Westen ist besonders interessant für Individualreisende, die Zypern fernab des Massentourismus erkunden und mythisches, ursprüngliches Inselflair genießen möchten.Umfassendes Programm zum Durchatmen und Kraft tankenDen Alltag hinter sich lassen, abschalten, zu sich selbst kommen - das entspricht dem Motto von Inside Travel. Der Veranstalter aus Wasserburg am Inn bietet seit über 30 Jahren "Reisen für dich. Zu dir" an und sorgt dafür, dass jeder seinen ganz persönlichen Traum vom Urlaub verwirklichen kann, auch auf Zypern. Rund 40 Kilometer nördlich von Paphos, einer kleinen Hafenstadt im Südwesten der reizvollen Insel, liegt die Gemeinde Polis Chrysochous. Dort verwöhnt das Aphrodite Beach Hotel die Feriengäste mit zypriotischer Herzlichkeit, Ruhe und Komfort - nur einen Muschelwurf von Strand und Meer entfernt. Ob freies Tanzen, geführte Wanderungen im Akamas-Gebirge oder abwechslungsreiche Bootsausflüge: Das Angebot an Freizeitaktivitäten, die allen Gästen kostenlos zur Verfügung stehen oder vor Ort dazu gebucht werden können, ist groß. Das offene Programm bietet darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten zum Durchatmen und Kraft tanken, darunter Qigong für Anfänger, Meditation mit Klangschalen oder wohltuende Chakren-Energiemassagen. Wer seinen ganz besonderen Interessen folgen möchte, nimmt an den beliebten Ferienseminaren teil und lässt sich von erfahrenen Referenten inspirieren. Dort lernen die Teilnehmer, in die sieben weiblichen Urkräfte einzutauchen oder sich selbst mit allen Sinnen zu begegnen. Nach einer Intensiv-Seminarwoche fliegen die Urlauber zufrieden und bereichert nach Hause zurück und haben viele wertvolle Erinnerungen im Gepäck. Weitere Informationen zu meditativen und kreativen Individualreisen gibt es unter www.inside-travel.com



Bildinformation: Adieu Alltag: Das Aphrodite Beach Hotel verwöhnt die Gäste mit Herzlichkeit, Ruhe und Komfort. (Bildquelle: epr/Inside Travel)