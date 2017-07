Elektrische Treppensteiger der H&H Vertriebs GmbH

(fair-NEWS)

Firma H&H Vertriebs GmbH bietet das umfangreichste Sortiment an elektrischen Treppensteigern für Ihre Transportaufgaben. Auf unserer Homepage finden Sie Klassiker wie den Buddy oder Skipper aber auch die Neuheit Domino Automatic, lenkbar per Fernsteuerung, mit automatischen Neigungsausgleich auf den Stufen. Damit wird jeder Transport zum Kinderspiel. Lasten bis 400 kg können so über Treppen bewegt werden und das oft mit nur 1 Bedienperson! Hilfreiches Zubehör vereinfacht das Beladen des Domino Automatic oder das ebene Verfahren der Lasten.Eine ausführliche und persönliche Beratung können Sie jederzeit erwarten.Vom 14.09.2017 bis 16.09.2017 stellt die H&H Vertriebs GmbH den Domino Automatic auf der MÖLO (Fachmesse für Möbel und Logistik) in Kassel vor. Halle 5, Stand C08.



Bildinformation: Domino Automatic / ZONZINI SRL