(fair-NEWS) Der Junggesellenabschied wird in Deutschland immer ausgiebiger gefeiert. Immer größere Events werden um den "letzten großen Tag in Freiheit" geplant. Und 2 Sachen dürfen beim Junggesellenabschied bzw Junggesellinnenabschied nicht fehlen.



Kostüm für den Zukünftigen / die Zukünftige

Um den Junggesellen oder die Junggesellin vom Rest der Masse abzuheben wir Er / Sie in eine <a href="https://www.junggesellenabschied.net/jga-kostueme/">Junggesellenabschied Kostüm</a> gesteckt. Darin können ein paar lustige JGA Spiele gemacht werden. Die letzten Prüfungen vor der Ehe.



Junggesellenabschied T-Shirt für die Crew

Die Gruppe hingegegen ist in der Regel in einem <a href="https://www.jga-shirts.org">JGA Shirt</a> unterwegs. So gibt sich der Junggesellebaschied als solcher erkennbar. Die Zusammengehörigkeit wird dadurch gestärkt.



Sprüche & Motive für das Shirt

JGA Shirts gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Farben, Styles und Aufrducken. Der Style sollte dabei auf die privaten Interessen des Protagonisten oder das Junggesellebabschied-Motto der Gruppe abgestimmt sein.



Weitere Kombinationsmöglichkeiten

Kombinieren lässt sich das Outfit mit unterschiedlichen <a href="www.amazon.de">Accessoires</a>. Bei den Damen sind Schärpen und Kronen ein tolles Stilmittel. Bei den Herren werden häufig Brillen und Kappen in der Outfitkombination getragen. Das bleibt nach den Wünschen und Ansprüchen der Gruppe nach belieben offen.



Kann man die Shirts überall tragen?

In den meisten Städten und Locations sind JGA Shirts geduldet. Besonders beim <a href="www.jga-mallorca.de">JGA Mallorca</a> schon fast ein Pflicht-Accessoire. Denn das Mottoshirt ist auf der Insel seit Jahr und Tag fester Bestandteil im Gepäck von Gruppen, Vereinen, Mannschaften und auch Junggesellenabschied Gruppen. Auf der Balearen Insel kann man die Shirts folglich in nahezu jeder Location tragen. Man ist nicht allein.