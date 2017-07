Einkaufsmanagement: Den Einkauf fit machen für die digitale und globalisierte Welt

(fair-NEWS)

Die Strategien im Einkauf überdenken - vor dieser Herausforderung stehen zurzeit viele Unternehmen nicht nur aufgrund der veränderten Wünsche ihrer Kunden, sondern auch aufgrund der Globalisierung und des technischen Fortschritts. Doch leider fehlen ihnen und ihren Einkäufern oft das erforderliche Know-how sowie die nötige Marktübersicht, um zu erkennen und zu entscheiden, wo reale Verbesserungschancen liegen und wie man diese nutzen kann.Deshalb engagieren Unternehmen häufig den Einkaufsmanagement-Berater Dirk Nold als Unterstützer. Der Inhaber der <a href="www.dirknold.de/consulting-einkaufsstrategie-einkaufsorganisation-beratung-berater-koeln">Nold Consulting</a> GmbH, Köln, entwirft dann mit ihnen Strategien, um ihren Einkauf fit für die digitale Welt und den globalen Wettbewerb zu machen. Außerdem unterstützt er sie als Berater oder Interim-Manager dabei, ihren Einkauf neu auszurichten sowie die Abläufe, Prozesse und Strukturen in ihm zu optimieren.Nold vermittelt ihren Mitarbeitern im Einkauf, sofern gewünscht, in Trainings auch das Know-how, das diese in der von rascher Veränderung und geringer Planbarkeit geprägten VUCA-Welt brauchen. Dabei profitieren die Teilnehmer auch von der Erfahrung, die Nold vor seiner Beratertätigkeit unter anderem als Bezirksleiter bei Aldi Süd in Köln und England, als Verkaufsleiter bei der Vobis Microcomputer AG und als Senior-Manager bei A.T. Kearney gesammelt hat.Typische Trainingsthemen für die Unternehmen den Einkaufsmanagement-Berater buchen sind unter anderem "Strategischer Einkauf", "Warengruppen-Management", "Lieferantenmanagement", "Einkaufscontrolling" und "Verhandlungsführung". Dabei werden das Trainingsdesign sowie die Trainingsinhalte jeweils in Absprache mit dem beauftragenden Unternehmen bestimmt.Nähere Informationen über Dirk Nold und die Leistungen der Nold Consulting GmbH finden Interessierte auf der Webseite www.dirknold.de . Sie können die Einkaufsmanagement-Beratung auch direkt kontaktieren (Tel.: +49 (0) 221 170 423 22; E-Mail: info@dirknold.de ).



Bildinformation: Einkaufsmanagement-Beratung, Köln: Dirk Nold, Köln