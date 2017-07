Fit für die Zukunft: Die „SAE Coding Kids“ gehen in die nächste Runde

(fair-NEWS)

München, 31. Juli 2017: Am 8. August starten die beliebten „SAE Coding Kids“ Workshops am SAE Institute in eine neue Saison. An insgesamt fünf Terminen bietet die Medienschule Schülerinnen und Schülern im Alter von 11 bis 14 Jahren den spielerischen Einstieg in die Programmierung und vermittelt in spannenden Unterrichtseinheiten die wichtigsten Grundlagen, um eigene Computerspiele zu entwickeln. Eine Anmeldung für die kostenlosen Workshops am SAE Institute in München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin ist ab sofort auf www.coding-kids.de möglich.Den Programmiernachwuchs an die Praxis heranzuführen liegt dem SAE Institute am Herzen. Bereits seit 2014 lädt die Medienschule regelmäßig zu der kostenlosen Workshop-Reihe „SAE Coding Kids“ an seine Standorte ein. In insgesamt drei bis vier Unterrichtsstunden erhalten die Kinder und Jugendlichen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Elemente der Spieleentwicklung und lernen, wie aus einer Idee ein Computerspiel entsteht. In kleinen Teams programmieren die Teilnehmer eigene Welten, Levels und entwickeln gemeinsam ein komplettes, kleines Spiel. Professionelle Unterstützung erhalten sie dabei von Dozenten des SAE Institute.An den folgenden Terminen haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit am kostenlosen SAE Coding Kids Workshops teilzunehmen:- SAE Institute München: 8. August 2017 von 13 Uhr bis 17 Uhr- SAE Institute Hamburg: 16. September 2017 von 10.30 Uhr bis 14 Uhr- SAE Institute Köln: 30. September 2017 von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr- SAE Institute Stuttgart: Freitag, 3. November 2017 von 11 Uhr bis 16 Uhr- SAE Institute Berlin: 5. November 2017 von 13 Uhr bis 18 UhrDie Teilnehmerplätze sind begrenzt, daher wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Eine Anmeldung ist ab sofort auf www.coding-kids.de möglich.Das SAE Institute bildet seit über 40 Jahren praxisnah für den Einstieg in Medienberufe aus. Weitere Informationen zum SAE Institute und dem Studienangebot in den Fachbereichen Audio, Film, Games, Animation, Cross Media und Web sind auf www.sae.edu erhältlich.



Bildinformation: Fit für die Zukunft: Die „SAE Coding Kids“ gehen in die nächste Runde