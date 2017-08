Unser Haus des Monats: Außergewöhnliche Stadtvilla mit viel Glas

(fair-NEWS)

Wenn das durchsichtige Material in der modernen Architektur eine immer wichtigere Rolle spielt, geht es oft nicht nur um mehr und größere Fenster. Denn mit Glas lassen sich ganze Wände, Giebel oder ein attraktiver Wintergarten gestalten.Transparenz heißt WillkommenAuch beim Haacke-Haus des Monats August, einer repräsentativen Stadtvilla, wird das Wohnerlebnis ganz entscheidend von Transparenz geprägt. Besonderer Blickfang ist eine Eckverglasung im Eingangsbereich, die sich über beide Geschosse erstreckt und für tiefgehenden Lichteintrag sorgt.Mehr als DurchblickGalten Fenster früher als Schwachstelle, durch die Wärme verloren ging, sind moderne Produkte mit Drei-Scheiben-Energiesparglas ausgestattet und besitzen einen wärmetechnisch verbesserten Randverbund. Damit dämmen sie genauso gut wie die Wand und tragen sogar zu Energiegewinnen bei.Sinnlicher Genuss auf jeder EbeneHell und freundlich wie das Entree der Stadtvilla präsentiert sich das komplette Erdgeschoss: Ein großzügiger Wohn-Ess-Bereich nimmt die gesamte Hausbreite ein. Das Prinzip offenen Wohnens wird bis in die Küche hinein fortgeführt.Mit offener GalerieRaumhöhen von 2,50 Metern im Obergeschoss unterstreichen die durchdachte Planung ebenso wie die offene Galerie. Wie auf einer Kapitänsbrücke erleben Bewohner und Gäste hier die ganze Großzügigkeit der Stadtvilla.Platz Eins auf der BeliebtheitsskalaKein Wunder, dass Stadtvillen bei Bauherren beliebt sind. Sie sind kompakt und energiesparend, dabei flexibel planbar nach Grundstückssituation, und erfüllen alle Bedürfnisse an modernes Wohnen von familienfreundlich bis repräsentativ.



Bildinformation: Stadtvilla mit Durchblick: Große Glasflächen sorgen für ein beeindruckendes Wohnerlebnis in dieser Stadtvilla von Haacke. Foto: Haacke-Haus