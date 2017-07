Marketing Ternds: Handmade Seller Shops - oder die Suche nach der Einzigartigkeit

(fair-NEWS)

Es gibt sie, die neue Sehnsucht nach dem Einzelstück, dem Selbstgemachten, gerade in den Zeiten von Shoppings Malls mit Ladenketten, die überall auf der Welt dieselben Sachen verkaufen und fast überall standardisiert gleich aussehen. Diese Sehnsucht wollen viele Gewerbetreibende jetzt stillen helfen: Selbermacher können dort ein Regal mieten und Eigenkreationen feilbieten. „Handmade- Seller- Shops“ heißt die neue Betriebsform.Die Globalisierung ist nicht Freund Aller geworden. Zunehmende Standardisierung in Form von Qualität und Outfit, sowie der stetige Verlust der Besonderheit des Einzelstückes, liefern dem neuen Trend das Futter, dass er zum Wachstum benötigt.Seien es "Lünsche Puschen", www.facebook.com/Lederpuschennaehmalerei/ oder andere individualisierte Produkte, die regional hergestellt und vertrieben werden. Ziel ist es, den sinnsuchenden Kunden ein Gefühl der Wertigkeit und einen Hauch der Einzigartigkeit wiederzugeben, wie es vor der Indutrialisierung usus war.Die Antwort sind die Handmade- Seller- Shops, die eine Art Shop-in-Shop Lösung darstellen, in dem einzelne Shopbereiche querbeet, nach chaotischen Organisationsmuster, an Kreative vermietet werden. Je nach Regalbrett-Größe werden pro Monat etwa zehn bis 25 Euro berechnet, und es fällt oft keine Provision an. Für mindestens drei Monate wird vermietet. Was zum Sortiment passt, dentscheiden die Betreiber selbst, und Garantieansprüche oder Umtausch regeln die Anbieter selber mit den Kunden. Ein Vorgeschmack auf das, was in den Regalen zu haben ist, wird auch immer im Schaufenster mit zu sehen sein.Die Handmade Bewegung verändert das Konsumverhalten einer ganzen Generation, die im aktuellen Massenkonsum keine Zukunft sieht. Zu wenig wird der Einzelne beachtet - zu viel Aldi und Lidl tut nicht gut und uniformieren dabei zu Billigpreisn mit Waren aus Fernost eine ganze Gesellschaft, was zunehmend abgelehnt wird. Dem Handelskaufmann aus den 80er Jahren stellen sich dabei wichtige Fragen:1. Wie groß ist der Markt?2. Wie können Preise marktkonform gehalten werden?3. Lohnt sich ein Handmade Sortiment für den Händler?Ob sich eine Handmade Strategie für den Handelskaufmann mit Buchhandlung lohnt, hängt auch viel von seinen Erwartungen bzgl. Marge ab. Beispiele für eine solche Sortimentserweiterung gibt es, nicht nur in Deutschland, sehr viele. Preislich im mittleren bis hohen Segment liegend, verschaffen solche Kooperationen jedoch Perspektiven im Sektor Cross Selling und verstätken Mitnahmeeffekte im Handel.Die Marktgröße ist schwer zu bemessen. Google Trends liefert den Anhaltspunkt. Die Suchbegriffe zum Thema "Handarbeit, Selbstgemachtes" haben seit 2004 um 91% im deutschsprachigen Raum zugelegt. Vielelicht ein Hinweis auf den Trend und seine Marktbedeutung. Aufgrund der fixen Mieten für Regalfächer und Provisionen für verkaufte Waren, ist die Umsatzbeteiligung am Erfolg der Handmade Produzenten durch den Händler gesichert.Der Markt wird weiter wachsen. Portale wie Amazon.de - Handmade-Produkte, werden den Erfolg dieser Bewegung weiter beflügeln. Die Gefahr liegt jedoch witternd auf der Hand. Nicht alles was zukünftig individuell, einzelgefertigt aussieht, ist es auch. Der Kunde und auch der Händler wird auf Qualitätsnachweise und Einzigartigkeit achten müssen. Standards dazu gibt es nicht.Viele Hobbykünstler werden den Atem zum Überleben Ihrer Leisdenschaft nicht haben.Sei denn, sie beschränken sich, wie die Nähmalereikünstlerin Frau Sophia Lasuzat vom "Lünschen-Puschen" Shop auf bezahlbares, individuelles, ohne den Anspruch nach Masse zu haben. www.luensche-puschen.jimdo.com/ Hier liegt die Chance für die neuen Kreativen im wachsenden postindustriellen Marktgeschehen. Ein Trend der droht eine ganze Branche neu zu erfinden.-----------------------------------------Dipl.-Kfm.(FH) Thomas G. MontagBusiness Trainer & Berateru.a. für Handelsbetriebslehre & Handelsmarketing



