Die Business-Class von booq

Sierra Madre, USA, im Juli 2017 – Vom frühen Meeting bis zum Afterwork-Cocktail: Mit ihrer schlicht-eleganten Optik, den hochwertigen Materialien und der akribisch durchdachten Funktionalität machen Businesstaschen und –rucksäcke von booq jederzeit eine stilvolle Figur. Die praktischen Alltagsbegleiter sind in den unterschiedlichsten Formaten erhältlich: Von der minimalistisch-schlanken Notebook-Tasche Slimcase Pro bis hin zum großformatigen Designer-Rucksack Pack Pro ist für jede Business-Ausrüstung etwas dabei. Dank integrierter Trolley-Halterung sind die stylischen Modelle Saddle Carbon, Saddle Pro und Cobra Brief auch komfortable Partner für Geschäftsreisen.„Unsere Modelle entwickeln wir nach unseren eigenen hohen Ansprüchen“, erklärt Thorsten Trotzenberg, Gründer und Inhaber von booq. „Ich bin selbst ständig unterwegs und pendele oft zwischen Kalifornien und Deutschland. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich daher: Die ideale Tasche muss nicht nur Platz für Laptop und Co. haben, sondern auch einiges aushalten, dabei leicht sein und zu jeder Gelegenheit im Job oder in der Freizeit passen.“Ob schmale Notebook-Tasche oder großzügiger Rucksack: Die Materialien der booq-Modelle sind stark belastbar und zeigen auch im täglichen Dauereinsatz keine Abnutzungserscheinungen. So setzt das kalifornische Label auf regenfest beschichtetes Ballistic Nylon, besonders hochwertige YKK-Reißverschlüsse und stabiles Sicherheitsgurtmaterial. Das klassische Schwarz der Außenhaut unterstreicht den coolen Stil, kontrastfarbenes Innenfutter trägt dazu bei, dass auch kleines Zubehör leicht gefunden wird. Dank sorgfältiger Innenausstattung mit durchdachten Unterteilungen und cleveren Details wie einem Schlüsselring lassen sich alle Accessoires ordentlich verstauen. Das Extrafach für das Macbook oder den Laptop ist jeweils weich gepolstert.Minimalisten erhalten mit dem Slimcase Pro eine schlanke Transportlösung für ein bis zu 15,6 Zoll großes Laptop plus Tablet, Smartphone und das wichtigste Zubehör. Auch das Design der Saddle, carbon ist schmal – dabei bringt die Tasche ein großes Hauptfach mit, das Platz für Bücher, Dokumente und eine Trinkflasche bietet. Noch mehr Fassungsvermögen hat die flexible Saddle Pro, deren Stauraum sich um 3,5 Liter erweitern lässt. Aktentasche oder Umhängetasche? Bei der Cobra Brief keine Frage, booq hat hier die Vorzüge beider Varianten gekonnt kombiniert. Stilvolle Akzente setzen Details aus edlem Nappaleder, beispielsweise am Tragegriff. Wer lieber mit einem Rucksack unterwegs ist, findet im Pack Pro einen so großformatigen wie komfortablen Begleiter, der auch zum Anzug eine elegante Figur macht.In jedem Format bringt die Business-Class von booq digitale Nomaden gut organisiert durch Alltag und Freizeit. Auch für den Notfall ist vorgesorgt: Falls eine Tasche oder ein Rucksack verloren geht, kann das booq-eigene Lost-and-Found-System Terralinq dabei helfen, sie wiederzufinden.Preise und VerfügbarkeitDie Businesstaschen und -rucksäcke sind im booq Onlineshop erhältlich.Saddle Pro, Cobra Brief und Pack Pro kosten jeweils 295 Euro, Saddle, Carbon 130 Euro, Slimcase Pro ist zum UVP von 195 Euro zu haben. Alle Preise verstehen sich jeweils inklusive gesetzlicher MwSt.Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:



Bildinformation: Die Business-Class von booq