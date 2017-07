(fair-NEWS)

München/Milano Marittima - Im Sommer ist er die Top-Adresse an der Adriaküste der Emilia-Romagna - der MarePineta Beach in Milano Marittima. Hier mischt sich die Mailänder High Society mit gutgelaunten Reisenden aus der ganzen Welt, die eines eint: den Sommer in vollen Zügen genießen.Durch einen Pinienhain gelangt man zum großzügig gestalteten Strand mit eleganten Sonnenliegen und Schirmen. Für Gäste des Resorts sind die in einem modischen Erdton gehaltenen Sonnenliegen, Badetücher und Schirme im Zimmerpreis enthalten. Nur wer in den ersten beiden Reihen zum kühlen Nass liegen möchte, muss einen Aufpreis zahlen, aber hier sieht man ja bekanntlich auch besser oder wird besser gesehen, denn ums "Sehen und Gesehen" werden geht es in den mondänen Küstenorten zwischen Adria und Cote d"Azur in jedem Sommer.Kulinarische Höhepunkte verspricht das von Michelin-Sterne-Koch Andrea Ribaldone gestaltete Restaurantkonzept. "Frisch, italienisch und einfach" lautet das Kredo. Leichte Salate, Obst, typische Pastagerichte, wie Orecchiette mit Muscheln oder Pappardella Bolognese stehen auf der Karte. Der "Catch of the Day" kommt vom Fischmarkt im benachbarten Cervia frisch auf den Grill. Italienische Desserts sorgen für den richtigen Zuckerspiegel. Dazu wird eisgekühlter Rose und Weißwein serviert und passende Loungemusik hebt das Urlaubsgefühl. Der "Umbrella Service" versorgt die Gäste tagsüber auch am Strand mit kleinen Speisen und Getränken.In der Sommersaison 2017 überrascht Ribaldone donnerstags, freitags und samstags mit verschiedenen Themenabenden unter dem Sternenhimmel von Milano Marittima. Zum Saisonstart am 8. Juni tanzen die Gäste zu den Beats von DJ Checco Farias von der Gruppe Jestofunk.



Bildinformation: Strandclub mit Gourmetfaktor