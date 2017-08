deggelbam.de - tolle Geschenke für Biertrinker

(fair-NEWS)

Wenn Sie gerne Bier trinken, dann kennen Sie auch dieses Problem: Die Kronkorken liegen in der Gegend herum. Nun brauchen Sie dafür eine kreative und tolle Lösung. Hier ist ein sog. "Deggelbam" eine tolle Idee. Aus dem Bayrischen übersetzt bedeutet dieser Begriff "Deckelbaum". An diesem Deckelbaum halten die Bierdeckel mittels eines Magneten. Nun herrscht bei Ihnen am Tisch wieder Ordnung und Sie haben zusätzlich einen Eyecatcher. Die Bierdeckel sind bilden auf dem Bierdeckelbaum die unterschiedlichsten Formen. Da die verschiedensten Kronkorken sich darauf befinden, entwickelt sich auch ein tolles Farbenspiel.Der Kronkorkenbaum ist universell einsetzbarSuchen Sie nach einem tollen und individuellen Geschenk für einen Freund, dann ist der Kronkorkenbaum eine kreative Idee, wenn dieser ein Biertrinker ist. Er freut sich darüber, dass Sie auf seine Persönlichkeit eingegangen sind und etwas gefunden haben, das witzig und zugleich praktisch ist.Der Baum lässt sich auch bei Feiern einsetzen. Mit ihm kann man lustige Trinkspiele machen, die jede Menge Spaß bringen und für Abwechslung sorgen. Da Bierdeckel immer vorhanden sind, dauert es nicht lange, bis das Spiel beginnt. Folgerichtig ist man spontan und kann einmalige Trinkspiele veranstalten.Auch für Lokale, Wirtschaften oder Biergärten eignet sich dieses Produkt. Es nimmt wenig Platz weg und sorgt zusätzlich für Ordnung. Die Anschaffung ist mit wenig Kosten verbunden.Wie können Sie einen solchen Deckelbaum erwerben?Auf der Seite www.deggelbam.de bietet der Hersteller seine Waren an. Sie melden sich dort kostenlos an und schon beginnt der Einkauf. Dieser ist nach wenigen Augenblicken abgeschlossen und Sie sind dabei zusätzlich unabhängig von Ladenöffnungszeiten. Sie können immer einkaufen und brauchen dazu nur ein Gerät mit einer Verbindung zum InternetDer Anbieter arbeitet mit einem großen Paketlieferdienst zusammen, der die Waren zu Ihnen nach Hause bringt. Der Anbieter verpackt die Artikel so, dass es zu keinen Transportschäden kommt. Sie können auf www.deggelbam.de per PayPal bezahlen.