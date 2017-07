Tagen in Taiwan

(fair-NEWS)

Incentives, Meetings und Events standen im Mittelpunkt der IMEX 2017 in Frankfurt vom 16. bis 18. Mai 2017. Das Taiwan Tourism Bureau und MEET TAIWAN vom Büro für Außenhandel führten zusammen mit den Städten Taipeh und Kaohsiung eine starke Delegation von MICE-Anbietern an. Um Taiwans Attraktivität für Geschäftsreisende und für MICE Reisen aus dem Ausland zu fördern, werden verschiedene Anreize, abhängig von der Gruppengröße und der Art der Veranstaltung, angeboten. Organisationen, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nach Taiwan kommen, dürfen eine höhere Belohnung erwarten.In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 20 staatliche Agenturen sowie große Unternehmen und Organisationen an dem Taiwan Stand. Abgedeckt wurde das gesamte Spektrum der MICE Dienstleistungen einschließlich Kongress-Organisation, Destination Marketing, Reisebüros, Veranstaltungsorte, Hotels, Fluglinien und Lieferanten von technischer Ausstattung.Neben einer Happy Hour mit anschließender Tombola am 17. Mai von 12.00-13.00 Uhr standen kulturelle Veranstaltungen wie Porträtzeichnen, Puppentheater oder Kalligraphie-Vorführungen auf dem Programm. Als Special Guest durfte natürlich „Oh Bear“, Taiwans Maskottchen, nicht fehlen.



Bildinformation: © Taiwan Tourismusbüro