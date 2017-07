Zurück zum Ursprünglichen - Urlaub in traumhaften Chalets mitten im Herzen Deutschlands. Hier wird die Sehnsucht nach Natur und Ruhe Wirklichkeit

(fair-NEWS)

Willingen, Juli / August 2017 - Wer träumt nicht davon, einmal Urlaub in einem Ferienhaus am See, umrahmt von sanften Hügeln und grüner Landschaft, zu verbringen? Immer mehr Menschen sehnen sich danach, Urlaub inmitten der Natur zu erleben, Ruhe zu genießen, dem Alltag für eine kurze Zeit zu entfliehen. Dieser Traum kann jetzt Wirklichkeit werden und das mitten im Herzen Deutschlands, am Diemelsee im schönen Sauerland.Ganz neu und gerade eröffnet präsentieren sich die ersten Chalets der Göbel Hotelgruppe direkt gegenüber vom Göbel´s Seehotel inmitten eines Naturschutzgebietes. Idyllischer geht es kaum: Die Chalets liegen am See und die Inneneinrichtung vermittelt sofort ein wohliges Gefühl. Die warmen Naturtöne und die hochwertigen Materialen beeindrucken schon beim Eintreten. Viel Holz, harmonische Farben und modernes Design überzeugen sofort. Man könnte meinen, man ist mitten in den Schweizer Bergen... Wer mag, kann das Chalet auch mit Sauna oder Infrarot-Kabine buchen.Familienurlaub vom Feinsten mitten im SauerlandDer Chaletpark Diemelsee ist der perfekte Urlaub für Familien, die die Natur lieben und die Ferien in stilvoller Atmosphäre erleben möchten. Es werden zwei unterschiedliche Haustypen angeboten: Das "Berg-Chalet" und das "Premium-Chalet". Das Berg-Chalet ist für max. vier Personen geeignet und bietet ca. 74 qm. Zur Verfügung stehen zwei Schlafzimmer, ein Bad, ein Wohn- und Esszimmer, ein Flatscreen-TV, eine komplett ausgestattete moderne Küche, ein eigener Stellplatz für den PKW, Abstellraum für Kinderwagen, Skier und Fahrräder sowie eine eigene Terrasse und Balkone, ausgestattet mit bequemen Gartenmöbeln, Sonnenschirm und Grill. Die Premium-Chalets bieten Platz für sechs bis sieben Personen mit einer Wohnfläche von ca. 98 qm. Hier hat man drei Schlafzimmer und zwei Bäder zur Verfügung. Die Ausstattung ist ansonsten ähnlich wie bei den Berg-Chalets. Highlight bei den Premium Ferienhäusern ist aber die Sauna oder Infrarotkabine, die nur in diesen Häusern angeboten wird.Mit der hochwertigen Ausstattung in alpinem Design und der modernen Küche will man vor allem Familien ansprechen, die Platz brauchen, eine gemütliche Atmosphäre schätzen und sich selbst versorgen möchten sowie Wert legen auf eine ideale Lage, inmitten der Natur mit Anbindung an verschiedene Sehenswürdigkeiten.Ostern war EröffnungOstern dieses Jahres ist der Chalet-Park eröffnet worden und die Begeisterung bei den Gästen, die hier bereits ihren Urlaub verbracht haben ist groß. Die Gäste sind besonders von der modernen offenen Wohnatmosphäre angetan. Die gemütliche und hochwertige Ausstattung hat wesentlich zum Wohlfühlcharakter beigetragen, so die einhellige Meinung der Familien, Freundesgruppen und Paare, die bisher zu Gast waren. Bei schönem Wetter ist die eigene Terrasse "Gold" wert. Hier kann man mit viel Privatsphäre bequem von den gemütlichen Gartenmöbeln aus den Blick auf den Diemelsee schweifen lassen. Ein Grill kann kostenlos an der Rezeption ausgeliehen werden. Dass man sich morgens nicht um das Besorgen der Brötchen kümmern muss, wird ebenfalls von den Gästen sehr begrüßt. Pünktlich werden sie vom Brötchen-Service zur gebuchten Zeit geliefert.Die Gäste können übrigens auch die Angebote des gegenüberliegenden Göbel´s Seehotel nutzen; z. B. den Wellnessbereich und die Restaurants. Wer möchte, kann Frühstücksbuffet und Abendessen dazu buchen und muss sich gar nicht ums Essen kümmern. Oder wie wäre es mit einer Massage? Einfach im Göbel´s Seehotel Bescheid sagen und genießen. Und die Kinder wird es auch freuen, denn der neue Abenteuerspielplatz des Seehotels mit Piratenschiff und vielen anderen Spielgeräten bringt den Kindern garantiert eine Menge Spaß. Überhaupt wird es hier extrem schwierig Langeweile zu haben, denn die herrliche Seelage der Chalets ist mehr als perfekt. Nicht nur die Aussicht auf den See ist kaum zu toppen, es sind im Sommer auch nur wenige Schritte zum Badevergnügen. Im Winter gibt es Ski-Spaß satt im nahegelegenen Ski-Weltcup-Ort Willingen. Die Region bietet zahlreiche Ausflugs- und Besichtigungsmöglichkeiten und Wandern kann man hier so weit die Füße einen tragen. Die tolle Lage am Diemelsee hat sehr hohen Freizeitwert, denn der See liegt direkt an schönen Rad- und Wanderwegen, wie dem Diemelradweg, dem Diemelsteig und dem Uplandsteig.Bis zur Innenstadt nach Willingen sind es nur 15 Minuten. Hier kann man gemütlich im Cafe sitzen, shoppen oder in der "Dorf Alm" die urige Atmosphäre und ein leckeres Essen genießen.PreiseDie Preise sind moderat und familientauglich. So kostet z. B. das "Berg-Chalet" bei einer Belegung mit zwei Personen ab drei Nächten ab 85,- Euro pro Tag. Das "Premium-Chalet" kostet ab drei Übernachtungen und bei einer Belegung mit drei Personen ab 120,- Euro pro Tag.Buchung unter Tel. 056 33 - 9931 0 oder per Mail an info@chaletpark-diemelsee.de. Weitere Informationen unter www.chaletpark-diemelsee.de . In weiteren Bauabschnitten sollen bis 2018 noch 24 weitere Chalets dazukommen



Bildinformation: Ganz neu:Der Chaletpark Diemelsee (Bildquelle: Göbel Hotelgruppe)