Webhosting für mehr Leistung und noch mehr Möglichkeiten

Der Webhosting Anbieter DM Solutions erweitert seine <a href="https://www.dmsolutions.de/ssd-webhosting.html">SSD Webhosting</a> Pakete. Mit kostenlosen SSL Zertifikaten von Let's Encrypt, Anti-Viren-Schutz von Kaspersky oder SSH Zugriff bleiben kaum mehr Wünsche offen.DM Solutions hört auf die Wünsche seiner Kunden. Aus diesem Grund wurden alle SSD Webhosting Pakete des Hosting Anbieters angepasst und bieten ab sofort noch mehr Leistung und noch mehr Auswahlmöglichkeiten.Kostenloses SSL ZertifikatKaum ein Wunsch wurde häufiger geäußert als der nach einem kostenlosen SSL Zertifikat. Mit den neuen SSD <a href="https://www.dmsolutions.de/webhosting.html">Webhosting</a> Paketen haben DM Solutions Kunden nun die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie das kostenlose SSL Zertifikat von Let's Encrypt nutzen möchten oder weiterhin auf bekannte Markenqualität von GlobalSign, AlphaSSL und anderen setzen möchten.Das kostenfreie Zertifikat von Let's Encrypt kann jederzeit über die Verwaltungsoberfläche aktiviert werden.Anti-Virus-Schutz von KasperskySicherheit wird bei DM Solutions groß geschrieben. Deswegen können Kunden des Hosting Anbieters jetzt nicht nur ihre Webseite mittels SSL schützen sondern erhalten auch zusätzlich Schutz vor Viren oder Trojanern mit Kaspersky Anti-Virus. Dieser Extraschutz ist in allen SSD Webhosting Paketen enthalten und schützt automatisch vor schadhaften Inhalten in Emails.Freie Wahl der PHP VersionDie Möglichkeit, die eigene PHP Version einfach bei Bedarf wechseln zu können, war ebenso ein oft genannter Wunsch, weshalb diese Funktion natürlich nicht in den neuen SSD Hosting Paketen fehlen durfte. Ob nun PHP 5.4 benötigt wird oder die Website-Gestaltung schon PHP 7 verlangt - in den neuen Paketen kann die PHP Version ganz einfach über die Verwaltungsoberfläche eingestellt werden.SSH Zugriff auch im Shared HostingAus Sicherheitsgründen war ein SSH Zugriff früher oft nur Nutzern von vServern oder Root Servern vorbehalten. DM Solutions bietet nun auch den Nutzern seiner SSD Webhosting Pakete die Möglichkeit über SSH auf den eigenen Webspace zuzugreifen. Diese Funktion steht Kunden ab dem Paket "SSD WEBHOSTING PROFESSIONAL V2.0" zur Verfügung und kann auf Wunsch jederzeit durch den Support des Webhosting Anbieters freigegeben werden. Der SSH Zugriff ermöglicht versierten Nutzern insbesondere bei umfangreichen Projekten eine schnellere und einfachere Bearbeitung.Diese und weitere Innovationen finden Kunden von DM Solutions in den neuen SSD Webhosting Paketen des Anbieters. Wer die neuen Pakete testen möchte, kann das mit dem kostenfreien <a href="https://www.dmsolutions.de/testaccount.html">Testaccount</a> tun und das Angebot vorab 7 Tage auf Herz und Nieren prüfen.



