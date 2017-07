Steiner + Company: Direktinvestments Dubai Real Estate Direkt 1 und 2 mit planmäßigen Ausschüttungen für 2. Quartal 2017

Pressemitteilung von Steiner + Company

(fair-NEWS) (Hamburg, 31.Juli 2017) Die Anleger in die Direktinvestments Dubai Real Estate Direkt 1 und Dubai Real Estate Direkt 2 erhalten für das 2. Quartal 2017 die geplanten Auszahlungen. Diese betragen 9 und 10 Prozent vom Nominalkapital und summieren sich auf rund 550.000 Euro.

Das Direktinvestment Dubai Real Estate Direkt 1 wurde im Jahr 2014 mit einem Investitionsvolumen von rund 1,6 Millionen Euro aufgelegt, Dubai Real Estate Direkt 2 wurde im Jahr 2016 mit einem Beteiligungsvolumen von insgesamt rund 2,9 Millionen Euro aufgelegt. "Investitionen in einen der attraktivsten Standorte weltweit, der geprägt ist von Stabilität und attraktiven Wachstumsperspektiven", sagt Dr. Illya Steiner, Geschäftsführer von Steiner + Company. Der etablierte Anbieter von Sachwert-Anlagen will für institutionelle und auch private Anleger auch künftig chancenreiche Immobilien-Beteiligungen an weltweit attraktiven Standorten entwickeln.

Steiner + Company ist ein Hamburger Investmenthaus, das seit dem Jahr 2004 geschlossene Beteiligungen auflegt. Das Unternehmen hat sich zuletzt auf seine Kompetenz im Bereich innovativer Dachfonds- und Sachwertkonzepte konzentriert. Dies entspricht dem in den vergangenen Jahren gestiegenen Bedürfnis der Anleger nach sicheren Kapitalanlagen mit stetigen Erträgen. Aktuell bietet Steier + Company Beteiligungen in den Bereichen Multi-Asset- und Direktinvestments an.

