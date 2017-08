Plus500 gewährt bedeutende Einblicke in die Online-Werbung

(fair-NEWS)

München, 31. Juli 2017 - Plus500, die weltweite Online-CFD-Handelsplattform, führt seinen Erfolg auf seinen professionellen Einsatz der Online-Werbung zurück. Das Unternehmen hat einen Umsatz von mehr als 300 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 verzeichnet, was zum Teil auf erfolgreiche Online-Werbekampagnen zurückgeht. Darüber hinaus hat Plus500 im ersten Halbjahr 2017 einen höheren Profit erwirtschaftet als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Dies sind die wichtigsten Empfehlungen für eine erfolgreiche Online-Werbestrategie:1. Geben Sie der Transparenz die oberste Priorität! Werbung an sich neigt oftmals dazu, an die Grenzen der Glaubwürdigkeit zu gehen. Gewagte Versprechungen können daher nicht immer erfüllt werden. Möglicherweise gehen Unternehmen davon aus, dass sie erfolgreich sind, wenn sie permanent Aufmerksamkeit erregen. Dies führt allerdings mittel- und langfristig oftmals zu einem Vertrauensverlust seitens der Kunden. Als Plattform-Anbieter, der sich auf dem Finanzmarkt engagiert, hat Plus500 von Anfang an die Transparenz ins Zentrum seiner Online-Werbekampagnen gestellt. Darüber hinaus hat Plus500 auch den Schutz seiner Kunden in die eigene Handelsplattform integriert. Im Gegensatz zu einigen anderen Trading-Plattformen für CFDs können Plus500-Kunden nicht mehr Geld verlieren, als Sie zuvor hinterlegt haben. Trading kann jedoch nie risikofrei sein. Deshalb hat Plus500 in seiner Online-Werbung seine Kunden immer transparent aufgeklärt, dass diese beim Trading Geld verlieren könnten.2. Verwenden Sie Ihre eigene Technologie! Es gibt in der Tat eine sehr große Anzahl von Werbetechnologie-Anbietern auf dem Markt, zwischen denen ein Interessent wählen kann. Viele dieser Anbieter liefern eine solide Plattform, die gute Ergebnisse liefern kann. Es gibt jedoch einen guten Grund, warum Plus500 von Anfang an seine eigene Marketingtechnologie verwendet hat. In erster Linie kennt niemand Ihre (potentiellen) Kunden so gut wie Sie selbst. Erstellen Sie daher Ihre eigene, proprietäre Plattform. Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie alle Funktionen und relevanten Parameter, die Sie benötigen, ändern können, um erfolgreich zu sein. Vor allem in einer Zeit, in der nahezu alle Unternehmen zu einem gewissen Grad den Wandel hin zu technologiebasierten Unternehmen vollziehen, kann die Entwicklung einer eigenen Technologie den entscheidenden Unterschied bedeuten. Wenn Sie eine Drittanbieter-Plattform oder Tool nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, können Ihre Konkurrenten ebenfalls auf die gleiche Plattform zurückgreifen. Ihre eigene Technologie aber macht Sie nicht nur unabhängig von der Strategie und den Prioritäten Ihres Werbetechnologie-Anbieters, sondern es kann Ihnen auch dabei helfen, einen Vorteil aus der Verwendung eigener Werkzeuge und Technologien zu generieren, den Ihre Wettbewerber nicht ohne Weiteres nachbilden können. Diesen zweiten Ratschlag zu befolgen ist nicht sonderlich leicht für kleine Unternehmen oder diejenigen mit einer niedrigen Technologie-Affinität. Für andere jedoch, kann es vielleicht das entscheidende Element ihrer Online-Werbestrategie darstellen.3. Vergessen Sie nicht die Brand Awareness! Online-Werbung ist bei Marketingfachleuten besonders deswegen beliebt, weil Ergebnisse detailliert gemessen und in Echtzeit ausgewertet werden können. Dies hat bei einer Menge von Marketing-Profis dazu geführt, dass vor allem Online-Werbung für bestimmte Produkte, Veranstaltungen oder Dienstleistungen forciert wird. Dabei wird aber oft vergessen, Online-Werbung in die eigenen Brand-Awareness-Kampagnen zu integrieren – wobei sich diese Werbeform ideal eignet, um die eigene Marke zu stärken. Nun sind die Ziele bei der Online-Werbung hinsichtlich der Brand Awareness im Grunde dieselben wie für den Aufbau von Offline-Brand-Awareness. Für die Stärkung der eigenen Marke ist es im Allgemeinen am besten, sich auf eine Marke zu konzentrieren, anstatt die Brand Awareness für verschiedene Untermarken voranzutreiben. Plus500 ist hier bereits schon lange ein gutes Beispiel für eine solche Strategie, da das Unternehmen seinen Fokus auf globale, internationale Marketing-Kampagnen legt. Ferner haben sich für Plus500 Business-Partnerschaften ausgezahlt. Da eine Zusammenarbeit für beide Partnern von Vorteil ist, sollten auch Sie diese Form des Marketings in Betracht ziehen, um den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke weiter zu stärken. Achten Sie jedoch darauf, Partner auszuwählen, die für dieselben Werte wie Ihre eigene Marke stehen. Plus500 arbeitet beispielsweise mit Atletico Madrid, SAD und mit dem australischen Profi-Rugby-Team Plus500 Brumbies zusammen. Sowohl Atletico Madrid als auch die Plus500 Brumbies haben mit Plus500 gemeinsam, dass ihre Mentalität von Erfolg und gegenseitiger Leidenschaft geprägt ist.



Bildinformation: Plus500 gewährt bedeutende Einblicke in die Online-Werbung