PROJECT Investment Gruppe setzt Investitionsserie in deutschen Metropolregionen fort

(fair-NEWS)

Bamberg, 12.07.2017: Erst Ende Juni konnte der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment Gruppe, Bamberg drei Baugrundstücke in München und Wien mit dem Ziel von Wohnimmobilienentwicklungen ankaufen. Jetzt haben erneut mehrere PROJECT Immobilienentwicklungsfonds der PROJECT Investment Gruppe drei weitere Grundstücke in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf erworben. Geplant ist der Neubau von Eigentumswohnungen nach KfW 55-Standard im Gesamtwert von rund 91 Millionen Euro.Wohnraum in den Metropolregionen ist trotz steigender Baugenehmigungs- und Fertigstellungszahlen weiterhin knapp bemessen. Wie der Deutsche Mieterbund kürzlich meldete, fehlen in Deutschland vor allem in Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten sowie in insgesamt 138 Städten und Kreisen rund eine Million Wohnungen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr würden benötigt, die Hälfte davon seien Mietwohnungen. In den besonders gefragten Metropolregionen investiert die PROJECT Investment Gruppe seit über zwei Jahrzehnten mit seinen eigenkapitalbasierten Immobilienentwicklungsfonds schwerpunktmäßig in den Wohnungsneubau. So hat der institutionelle Immobilienentwicklungsfonds "Vier Metropolen II" das Baugrundstück Tegeler Straße 8/9 im Berliner Bezirk Wedding angekauft. Auf dem 3.830 m2 großen Grundstück, das gegenwärtig noch mit einem abzureißenden gewerblichen Bestandsgebäude bebaut ist, soll ein mit sechs Vollgeschossen sowie zusätzlichem Staffelgeschoss, U-förmiges Wohngebäude mit Tiefgarage entstehen. Vorgesehen sind Eigentumswohnungen sowie möblierte Singlewohnungen. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt laut PROJECT Investment Gruppe rund 53,5 Millionen Euro.Metropolen 16 der PROJECT Investment Gruppe erhöht auf 21 InvestitionenIn Frankfurt am Main hat sich PROJECT erneut ein unbebautes Grundstück gesichert, auf dem eine Wohnimmobilie entstehen wird. Auf einer Grundstücksfläche von 2.035 m2 ist der Neubau eines L-förmigen, mehrgeschossigen Baukörpers mit vier Vollgeschossen und zusätzlichem Staffelgeschoss in südlicher Ausrichtung in der Niederräder Landstraße 78 im Frankfurter Stadtteil Niederrad geplant. Außerdem entsteht eine Tiefgarage. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind gehoben ausgestattet und umfassen ein Gesamtverkaufsvolumen von rund 16,4 Millionen Euro. Das Grundstück befindet sich in einem urbanen Stadtgebiet und ist infrastrukturell gut erschlossen. Eingebettet in eine parkähnliche Lage in zweiter Reihe bietet es einen hohen Naherholungs- und Freizeitwert. Außerdem wurde das 3.804 m2 große Baugrundstück Düsseldorfer Straße 232 in Neuss bei Düsseldorf angekauft. Vorgesehen ist die Errichtung eines U-förmigen Wohngebäudes, das Richtung Süden geöffnet ist und über vier Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss verfügt. Geplant sind Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die gehoben ausgestattet sind. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt rund 21,1 Millionen Euro.Der vor 13 Monaten aufgelegte Publikumsfonds Metropolen 16 der PROJECT Investment Gruppe hat bereits erfolgreich die Mindeststreuungsquote von 10 Objekten mehr als verdoppelt und baut sein Portfolio an Immobilienentwicklungen mit den weiteren Ankäufen in Frankfurt und Düsseldorf auf 21 Objekte aus. Zum 30. Juni lag der Eigenkapitalstand des Immobilienentwicklungsfonds bei 51,5 Millionen Euro.



Bildinformation: LEWO Unternehmensgruppe